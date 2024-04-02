Kayyum kentleri ‘DEM’i seçti
Türkiye genelindeki değişim Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde de yaşandı. HDP, Mart 2019 seçimlerinde Diyarbakır, Van, Mardin, Batman, Hakkâri, Iğdır, Kars ve Siirt’i kazanmıştı.
Ancak seçimlerin ardından İçişleri Bakanlığı’nca bu kentlere kayyım atanmıştı. HDP’nin siyasal devamı olan DEM Parti ise bu seçimlerde Kars hariç bu kentleri geri aldı. Kars’ta kayyım altında gidilen seçimlerde MHP birinci oldu.
Bunun yanı sıra DEM Parti, yerel seçimlerde Ağrı ve Muş’u ilk kez kazandı. Bu bölgelerde yapılan seçimlere damgasını vuran bir diğer olay ise DEM Parti, Şırnak, Bitlis ve Kars’ta “kaçak seçmenler” ile seçimin kazanıldığını ileri sürdü.
‘MENZİL’ SÜRPRİZİ
Gerici politiklarıyla dikkat çeken YRP, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’ni kazanırken HÜDA PAR ise Batman ve Bingöl’de oylarını yüzde 10’un üstüne çıkardı. CHP ise Menzil’in merkezinin bulunduğu Adıyaman ile Kilis’i alarak seçimin süprizlerinden birine imza attı. Uzun bir aranın ardından Erzurum’un Çat ve Şenkaya ilçelerini kazanan CHP, Gaziantep’de de yüzde 28 alarak dikkat çekti.
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