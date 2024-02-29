Seçmen kağıtları bugün dağıtılmaya başlayacak: Nerede oy kullanacağım? Seçmen kağıdı olmadan oy kullanılır mı?

31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri için seçmen bilgi kağıtlarının dökümüne ve dağıtımına bugün başlanacak. Seçmenler, nerede ve hangi sandıkta oy kullanacağını merak ediyor. Peki, Nerede oy kullanacağım? Seçmen kağıdı olmadan oy kullanılır mı?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.02.2024 - 12:12
Seçmen kağıtları bugün dağıtılmaya başlayacak: Nerede oy kullanacağım? Seçmen kağıdı olmadan oy kullanılır mı?
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31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri için seçmen bilgi kağıtlarının dökümüne ve dağıtımına bugün başlanacak. Peki, Nerede oy kullanacağım? Seçmen kağıdı olmadan oy kullanılır mı?

SEÇMEN KAĞITLARI NE ZAMAN DAĞITILACAK?

YSK yerel seçim takvimine göre seçmen bilgi kağıtlarının dökümüne ve dağıtımına 29 Şubat’ta başlandı. 24 Mart’ta seçmen bilgi kağıtlarının seçmenlere dağıtımı tamamlanacak. Yani 29 Şubat -24 Mart tarihleri arasında seçmen kağıtları dağıtılacak.

SEÇMEN KAĞIDI OLMADAN OY KULLANILIR MI?

Seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin seçim dönemlerinde sandık atama işlemi ile nerede oy vereceğinin belirlenmesinden sonra, her seçmen için hangi seçim çevresi ve bölgesinde, kaç numaralı sandıkta oy vereceğini, seçmen sıra numarasını ve diğer bilgilerini gösterir belge (Seçmen Bilgi Kâğıdı) hazırlanır. Seçmen bilgi kağıdı, seçim takviminde belirlenen tarihler arasında, ilçe seçim kurulları tarafından seçmenlere dağıtılır.

SEÇMEN KAYDI SORGULAMA

Seçmen Bilgi Kâğıdı kendisine ulaşmayan seçmenler, internet sayfamızın "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden veya e-Devlet Kapısı üzerinden nerede oy kullanacaklarını sorgulayabilir, seçmen bilgi kayıtlarının dökümünü alabilirler.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?


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