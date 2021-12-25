Seçmenden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kötü haber: Yüzde 20 oranında...

25 Aralık 2021 Cumartesi, 14:41

Ekonomik kriz ve son dönemde artan erken seçim tartışmalarıyla birlikte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve AKP'nin politikaları sert bir şekilde eleştirilmeye devam ediyor.

Bununla birlikte MetroPOLL Araştırma, Erdoğan'ın Aralık ayı görev onayına dair dikkat çeken sonucu sosyal medya hesabından paylaştı. Ankette, yurttaşlara "Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı görevini yapış tarzını onaylıyor musunuz" sorusu yöneltildi.

Anket sonucunda, Erdoğan'ın göreviini yapış tarzı için "Evet onaylıyorum" diyenlerin yüzde 38,6, "Hayır onaylamıyorum" diyenlerin ise yüzde 57,2 olduğu görüldü.

İşte o anketin sonuçları: