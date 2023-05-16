Seçmenleri 'izinsiz' sandık görevlisi yapan Vatan Partisi hakkında suç duyurusu

Yayınlanma: 16.05.2023 - 09:32

Güncelleme: 16.05.2023 - 12:38

Yeşil Sol Parti listesinden Gaziantep milletvekili seçilen Emek Partisi Genel Yönetim Kurulu Üyesi Sevda Karaca, haber verilmeden Vatan Partisi'nden sandık görevlisi yapıldıkları için 14 Mayıs'ta oy kullanamayan seçmenlerle birlikte 16 Mayıs Salı saat 11.00'de suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

"ARKASINDA KİM VARSA HESAP VERECEK"

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Karaca şu ifadeleri kullandı:

"Seçim günü Gaziantep'te yurttaşların seçme ve seçilme hakkını gasp eden Vatan Partisi ve ona göz yumanlar hakkında bugün saat 11.00'de suç duyurusunda bulunuyoruz. Vatan Partisi Gaziantep yöneticileri merkezden aldıkları talimatla yurttaşların kişisel verilerini edinip insanların iradesi bilgisi dışında kendi sandık kurulu üyesi olarak kaydettiler, seçmenlerin seçim kurulu tarafınca verilen 142 numaralı (ÖR26) belgelerini de imza karşılığı alıp, ilgililerine ulaştırmadılar.

İnsanlar seçim günü şehrin bir ucundan diğer ucuna, okuldan adliyeye, adliyeden okula koşmak zorunda kaldı. Videoda bu çabayı görüyorsunuz. Bu işin arkasında kim varsa hesap verecek."