Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, cumhurbaşkanı adaylığı için imza verdi

Yayınlanma: 25 Mart 2023 - 12:13

Güncelleme: 25 Mart 2023 - 12:15

Eşi Şule Perinçek ile Beşiktaş İlçe Seçim Kurulu'nda imza veren Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, gazetecilere yaptığı açıklamada, şu anda zor koşulların ve zamanların yaşandığını ama bunların üstesinden gelecek bir Vatan Partisi'nin bulunduğunu söyledi.

Perinçek, "Aziz Türk milleti, sizleri cumhurbaşkanı adayı olarak Doğu Perinçek'e imza vermeye davet ediyorum" dedi.

"GELECEĞE İYİMSER BAKIYORUZ"

Perinçek, üreticiyi ezen sistemin çökmekte ve dağılmakta olduğunu savunarak, şöyle devam etti:

"Üretim devrimiyle ekmeğimize, aşımıza kavuşmamız için üreticilerin sistemini kurmamız gerekiyor. Vatan Partisi o üretim devriminin önderliğini yapacak biricik partidir programıyla kültürüyle fedakarlığıyla namusuyla sağlam kadrolarıyla. Devlet zaaf içindedir. Görüyorsunuz 540 milyonu götürüyor bölücü terör örgütüne veriyor. O bölücü terör örgütü Meclis'te, yetmiyormuş gibi başka bölücü örgütler Meclis'e çekiliyor. Maliye Bakanlığı o 540 milyonu yine PKK'ya ödüyor. Halkın hizmetinde olan milli, Atatürk değerlerine bağlı devleti inşa etmek için de her türlü zor görevi üstleneceğiz. O nedenle sizleri Doğu Perinçek'e cumhurbaşkanlığı seçiminde imza atmaya davet ediyorum. Umutluyuz, güvenliyiz, geleceğe iyimser olarak bakıyoruz."

HANGİ ADAY KAÇ İMZA TOPLADI?

22 Mart'ta başlayan imza verme işlemleri önceki gün de devam etti. 24 Mart saat 18.00 itibarıyla son tablo şöyleydi:

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce 80 bin 834, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan 69 bin 98, Ata İttifakı adayı Sinan Oğan 42 bin 546, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek 17 bin 4, Yakup Türkal 2109, Erkan Trükten 1171, Ahmet Özal 852, İrfan Uzun 489, Murat Ünver 304Hilmi Özden 253 ve Davut Turan 94 imza topladı.

Yeniden Refah Partisi lideri Erbakan, önceki gün Cumhur İttifakı'na katıldıklarını açıklayarak, Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmişti.