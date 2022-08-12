Seçmenlerin cemaat ve tarikat bağlantısı: En yüksek oran hangi partide çıktı?
MetroPOLL Araştırma, sosyal medya hesabından yeni anket çalışmasını paylaştı. Seçmenlere "Herhangi bir tarikat veya cemaatle bağınız var mı?" diye soruldu.
MetroPOLL Araştırma kurucusu Özer Sencar, sosyal medya hesabından seçmelerin tarikat ve cemaat bağlantılarıyla ilgili anket çalışmasını paylaştı.
Araştırmada seçmenlere "Herhangi bir tarikat veya cemaatle bağınız var mı?" diye soruldu.
"Evet" diyenlerin oranı yüzde 4,3 iken "hayır" diyenlerin oranı ise yüzde 93,5 çıktı.
Bağı olduğunu söyleyenlerin en yüksek olduğu seçmen grubu Saadet Partisi olduğu belirtildi. Onu AKP'nin takip ettiği görüldü.
"ETKİ ALANLARININ ÇOK DAHA GENİŞ OLDUĞUNU BİLİYORUZ"
MetroPOLL Araştırma'nın kurucusu Özer Sencar, çalışması sosya medyadan "Bir tarikat veya cemaatle bağlantısı olanları yüzde 4.3 olarak bulduk. Bağlı olanlar az bulunabilir ama toplumda ve kamudaki etki alanlarının çok daha geniş olduğunu biliyoruz" ifadeleriyle paylaştı.
Bir tarikat veya cemaatle bağlantısı olanları %4.3 olarak bulduk. Bağlı olanlar az bulunabilir ama toplumda ve kamudaki etki alanlarının çok daha geniş olduğunu biliyoruz. pic.twitter.com/Epr5xTcqJG— Ozer Sencar (@ozersencar1) August 12, 2022
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