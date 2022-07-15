Sedat Peker cephesinden Doğu Perinçek'e yanıt: 'Kendin gibi hasta arkadaşlarınla...'
Organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in danışmanı Emre Olur, “Peker’e belgeleri CIA veriyor” diyen Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’e tepki gösterdi.
Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in basın danışmanı olarak bilinen Emre Olur, Twitter hesabından bir açıklamada bulundu.
Peker’in açıkladığı belgelerle ilgili olarak “belgeleri CIA veriyor” diyen Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’e tepki gösteren Emre Olur sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Sen gerçekten tedavilik hastasın" dedi.
Emre Olur, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
“doğu perinçek! Reytingin düşünce Sn. Reis Sedat PEKER hakkında Spaces'te kendin gibi hasta arkadaşlarınla oda kurmuşsun, atıp tutuyorsunuz. “Kendisine belgeleri CIA veriyor” demişsin. Sen gerçekten tedavilik hastasın. Madem öyle tweet atamıyor, video çekemiyor. Bu CIA nerede?”
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doğu perinçek! Reytingin düşünce Sn. Reis Sedat PEKER hakkında Spaces'te kendin gibi hasta arkadaşlarınla oda kurmuşsun, atıp tutuyorsunuz. “Kendisine belgeleri CIA veriyor” demişsin. Sen gerçekten tedavilik hastasın. Madem öyle tweet atamıyor, video çekemiyor. Bu CIA nerede? ??— Emre Olur (@emreolurr) July 13, 2022
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