Sedat Peker ipi çektikçe... 'Her dosyanın bir ucu iktidara değer!'

12 Temmuz 2022 Salı, 11:03

Organize suç örgütü liderliğinden hüküm giyen ve bir süredir yurtdışında yaşayan Sedat Peker, bir süredir paylaşım yapamıyor. Ancak Sedat Peker'e ait olduğu iddia edilen "Deli Çavuş" adlı Twitter hesabı, son zamanlarda yapmaya başladığı paylaşımlarla gündeme gelmeye devam ediyor.

Gazetemiz yazarı Mustafa Balbay, "Sedat Peker ipi çektikçe yumak büyüyor!" başlıklı yazısında, Peker'in ifşaatlarına dikkat çekti. Balbay yazısında, "Peker pek çok konuda ipucu veriyor, bu iplerin ucu çekildikçe yeni yumaklar da oluşuyor" ifadelerini kullandı.

"Genel bir bakışla Peker’in açıklamalarına dayanarak en az 200 konuda dava açılabilirdi. Bunun yerine Peker hakkında dava açtılar... Sedat Peker hakkında dava açıyorlar ama bir arpa boyu yol alamıyorlar!" diyen Balbay, bu davaya katılacak her dosyanın bir ucunun iktidara değeceğine işaret etti.

Balbay'ın yazısı şu şekilde:

"Sedat Peker’in 2 Mayıs 2021’de video yayınlarıyla başlattığı süreç çözüldükçe büyüyen bir yumak halinde devam ediyor.

Peker pek çok konuda ipucu veriyor, bu iplerin ucu çekildikçe yeni yumaklar da oluşuyor.

Son 30 yılın tanığı, sanığı, yaşanan olayların “kahramanı” olan Peker’in bu bağlamda iki kimliği var:

1- Bulaştığı, katıldığı, organize ettiği olayların sanığı Sedat Peker.

2- Türkiye’nin siyasal ve toplumsal yapısına yön veren pek çok konunun “bileni”, bildiklerini kanıtlama arşivine sahip Sedat Peker.

Peker’in seçtiği yolda bir yere gelmek kolaydır ama orada kalmak, tutunmak ve durumunu sürdürmek zordur.

Peker ikinci şıkkın içinde dalgalanıyor.

Yine Peker’in seçtiği yolu döşeyen, yolun genişliğine, konforuna ve zahmetlerine yön veren de devleti temsil gücünü elinde bulunduranlardır.

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Peşrevi noktalayıp güncele gelirsek...

Halen Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) bulunan Peker’in bu ülkedeki ifade özgürlüğü Türkiye ile BAE arasındaki ilişkilere bağlı olarak artıp azalıyor.

Demokrasilerde olduğu gibi kamuoyuna yönelik bilgilendirmelerde de çareler tükenmez. Bazen aracı kullanarak bazen “kendisine sorulan sorulara yanıt vererek” bu kısıtlamaları delen Peker, son açıklamalarıyla kapsama alanını genişletti. Her dönem tarafsız ve tartışmasız bir şekilde iktidarın yanında yer alan işadamlarını gündemine aldı.

14 aylık süreç dikkate alındığına Peker’in verdiği bilgilerin ana konuları şunlar:

Uluslararası uyuşturucu trafiği... Bu trafiğin içinde yer alan iktidar gücü sahipleri... Faili meşhur cinayetler... Karapara aklama operasyonları... Sermayenin, büyük gayrimenkullerin, iyi gelir getiren işletmelerin yasal olmayan yollardan el değiştirmesi... Büyük ihalelere bürokrasinin attığı imzalar...

Son açıklamalardan anlıyoruz ki 'temiz toplum' kampanyaları da kirlenmiş!

Bunu da Sedat Peker külliyatından öğreniyoruz!

Önceden bilinen kimi sırlar da Peker’in açıklamasıyla bilgiye, belgeye dönüşüyor.

Genel bir bakışla Peker’in açıklamalarına dayanarak en az 200 konuda dava açılabilirdi. Bunun yerine Peker hakkında dava açtılar. 16 Ekim 2021’de açılan 92 sanıklı davada nasıl bir gelişme olmuş diye tarama yaptık. 29 Aralık’ta ilk duruşma görülmüş, 6 Ocak 2022’de Peker hakkında yakalama kararı verilmiş... O kadar. Başka gelişme görünmüyor. Anlaşılan hakkında dava açıp yargılayabilecekleri “suç” bulamadılar. Buldularsa da bunun bir ucunun istemedikleri kişilere değdiğini fark ettiler.

Sedat Peker soruşturulabilecek onlarca olay hakkında bilgi- belge veriyor, yargı kör, sağır...

Sedat Peker hakkında dava açıyorlar ama bir arpa boyu yol alamıyorlar!

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Sedat Peker hakkında dava açıldığında, 19 Ekim 2021’de bu köşenin başlığı şuydu:

'Sedat Peker davası AKP davası olur!'

Zira bu davaya katılacak her dosyanın bir ucu iktidara değer!

Bugün gelinen noktada Peker’in bilgi verdiği olayların üzerine gidilmezse süreç, Türkiye’nin yargılandığı davaya dönebilir!

Sedat Peker’in gündeme getirdiği konular nedeniyle Avusturya’da tutuklanan Sezgin Baran Korkmaz halen bu ülke cezaevinde. İki ülke Korkmaz’ın iadesini istedi:

Türkiye ve ABD...

Avusturya mahkemesi tercihini ABD’den yana kullandı!

Amerika, kendi ülkesine iade edilmesini istediği suçluları yargılamak için istemez!

Kullanmak için ister!

Türkiye kendini temizleyemezse...

Temizlerler!"