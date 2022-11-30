'Saray'a uzanan rüşvet ağı' haberlerinin ardından... Peker ve Ban hakkında açılan davada iddianame krizi

30 Kasım 2022 Çarşamba, 09:32

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker eski Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu ve kardeşi AKP Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu’nun Marka Yatırım Holding’in sahibi Mine Tozlu Sineren’den sermaye artırımı için 12 milyon TL rüşvet istediğini iddia etmişti.

Halk TV'den Seyhan Avşar'ın haberine göre; Mine Tozlu Sineren’in ödemeyi reddettiğini belirten Peker, daha sonra Cumhurbaşkanı Danışmanı Serkan Taranoğlu’nun Sineren’e ulaşarak söz konusu danışmanlık şirketinde bir araya geldiklerini belirtmişti. Sineren ise söz konusu iddiaları doğrulamıştı.

Peker iddialarının devamında Taşkesenlioğlu’nun eşi olan Türk Hava Kurumu (THK) Üniversitesi eski Rektörü Ünsal Ban’ın çektiğini belirttiği bir videoyu da paylaşmıştı. Videoda Zehra Taşkesenlioğlu'nun elinde bıçakla "İkiniz para kazanacaksınız diye beni yakıyorsunuz" diye bağırdığı görülüyordu. Videonun paylaşılmasının ardından Ban, Peker'in iddialarını kabul etmiş ancak videoyu kendisinin göndermediğini söylemişti. Peker ise, "Ünsal Ban’la ben telefonla birkaç kez görüştüm. O da öldürüleceğini düşünüyor. Hatta eşi olan AK Parti'nin Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu'nun evde otururlarken kendisine bıçakla saldırarak kısmen yaraladığı olaydan sonraki gizlice çekmiş olduğu görüntüleri bana yolladı" ifadelerini kullanmıştı.

BAN VE PEKER HAKKINDA HAPİS İSTEMİ

Geçen haftalarda ise Zehra Taşkesinlioğlu’nun şikayeti üzerine başlatılan soruşturma tamamlanmış eski Rektörü Ünsal Ban hakkında, ‘özel hayatın gizliliğini ihlal’, ‘verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme’ ve ‘suç örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme’ suçlarından 14 yıla kadar, Peker hakkında, ‘özel hayatın gizliliğini ihlal’, ve ‘verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme’ suçundan 10 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlenmişti.

Sedat Peker’in iddialarının ardından AKP'li Zehra Taşkesenlioğlu’nun eşi Ünsal Ban’a boşanma davası açtığı ve 70 milyon lira (2,5 milyon dolar) tazminat istediği ortaya çıkmıştı. Ayrıca çiftin yaklaşık 5 milyon avroya Malta bandıralı bir tekne kiraladıkları da ortaya çıkmıştı. Tüm bu gelişmeler yaşanırken Zehra Taşkesenlioğlu boşanma aşamasındaki eşi Ünsal Ban’dan ve Sedat Peker’den şikayetçi olmuştu. Bunun üzerine Ban, Muğla'nın Milas ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi Zehra Taşkesenlioğlu'na ait kişisel verileri organize suç örgütü lideri ile paylaşma, tehdit ve şantaj suçlamalarıyla gözaltına alınıp tutuklanmıştı.

İDDİANAMEYİ İADE EDİLDİ

Söz konusu iddianame Ankara 37. Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. Ancak mahkeme iddianameyi iade etti. Hakim, iddianamenin iadesi gerekçesinde söz konusu iddianamede Ünsal Ban yönünden bir çok suç maddesi olduğunu ve bazı suçların uzlaştırmaya tabi olduğu belirtti. İddia makamının uzlaştırma hükümlerinin uygulanmadan iddianame düzenlenmesinin iddianamenin iadesi sebebini doğurduğunu belirtti. Ayrıca Ünsal Ban’ın sosyal medya hesabından alınıp dosyaya konulan 7 sayfalık belge suretinin okunamadığını belirten hakim, savcılık makamının iddianameyi tamamlamadan önce bu dosyaları celp ederek dosyaya koyması gerektiğini belirtti. Ayrıca Sedat Peker’e ait olduğu bilinen Deli Çavuş hesabından 28.08.2022 tarihinde videonun paylaşıldığı o süreçte ise Zehra Taşkesenlioğlu ile Ünsal Ban’ın ikamet adresinin Ankara Gölbaşı olduğunu, söz konusu videonun o evde çekildiği bu nedenle yetkilinin Ankara Gölbaşı Asliye Ceza Mahkemesi olduğunu belirtti. Sedat Peker hakkında ise yakalama kararı olduğunu belirten mahkeme Peker’e ilişkin dosyanın ayrılması gerektiğini iddianamenin iadesi gerekçesinde vurgulandı.

MAHKEMEDEN YETKİSİZLİK KARARI

Ancak savcılık mahkemenin iddianameyi iade etmesine itiraz etti. Bu kez iddianamenin akıbetinin belirlenmesi için dosya Ankara Nöbetçi 6. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. Nöbetçi mahkeme ise Ankara 37. Asliye Ceza Mahkemesi’nin dosyaya bakması gerektiğini belirterek savcının itirazını kabul etti. İddianame yeniden Ankara 37. Asliye Ceza Mahkemesi’ne geldi. Mahkeme bu kez ise yetkisizlik kararı verdi. Kararda olayın yaşandığı sırada Zehra Taşkesenlioğlu ile Ünsal Ban’ın aynı Ankara Gölbaşı’nda ikamet ettikleri ve yetkilinin Gölbaşı Asliye Ceza Mahkemesi olduğunu belirtildi. İddiaları nedeniyle Sedat Peker hakkında bugüne kadar dört dava açıldı. Bu dosyalarda bir tanesinde soruşturma aşamasında, bir tanesinde ise kovuşturma aşamasında yetkisizlik kararı verilmiş oldu. Ancak Peker’in iddialarına ilişkin Halkın Kurtuluş Partisi’nin (HKP) şikayetiyle başlatılan soruşturmada da yetkisizlik kararı verilmişti.