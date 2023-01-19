Sedat Peker'den Cengiz Karlı’nın cenazesine çelenk
Ünlü şarkıcı Elif Karlı'nın cezaevinde hayatını kaybeden eşi Cengiz Karlı, son yolculuğuna uğurlandı. Karlı'nın cenaze törenine, suç örgütü lideri Sedat Peker'in çelenk gönderdiği görüldü.
Tokat cezaevinde tutuklu bulunan ve geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği iddia edilen Cengiz Karlı için Ataşehir Mimar Sinan Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine Alişan, Yeliz, Ferman Toprak, Cengiz Kurtoğlu, Bülent Serttaş’ın da aralarında bulunduğu çok sayıda ünlü isim katıldı.
Cengiz Karlı, kılınan ikindi namazının ardından Kurtköy Mezarlığı’nda toprağa verildi.
PEKER DE ÇELENK GÖNDERMİŞ
Tele1'in haberine göre cenaze töreninde çok sayıda çelenk görülürken, suç örgütü lideri Sedat Peker’in de gönderdiği çelenk dikkat çekti.
Karlı, “Sarallar” olarak bilinen organize suç örgütüne yönelik yapılan operasyon kapsamında tutuklanmıştı.
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