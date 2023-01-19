Sedat Peker'in Twitter hesabında hareketlilik: Önce paylaştı, sonra sildi

Yayınlanma: 19 Ocak 2023 - 08:05

Güncelleme: 19 Ocak 2023 - 09:02

Siyaset-sermaye-mafya ilişkileriyle ilgili yaptığı ifşalarıyla gündemde olan suç örgütü lideri Sedat Peker, uzun bir süredir bulunduğu Birleşik Arap Emirlikleri'nden yaptığı paylaşımlarını eylül ayı itibarıyla tamamen durdurmuştu. "Dijital tecrit" altında tutulduğu belirtilen Peker, sosyal medyada uzun süredir devam eden sessizliğini dün akşam bozdu.

Daha önce 'seçime 2 ay kala helalleşme videosu yayınlayacağını' açıklayan Peker, bir kullanıcının paylaştığı "Sedat Peker pislikleri ifşa etmek istiyor, ülke yöneticileri ettirmiyor, muhalif partiler de etmesi için çaba sarf etmiyor" mesajını retweet yaptı. Peker söz konusu tweeti 6 dakika sonra kaldırdı.

Peker, bu paylaşımın ardından bazı kullancıların tweetlerini retweetlemeye devam etti. Gazeteci Seyhan Avşar, Peker'in sildiği paylaşımı, "Seçim tarihi bugün belli oldu ve Sedat Peker az önce kendisiyle ilgili bir paylaşımı retweetledi. 6 dakika boyunca bekledi. Sonra sildi…" notuyla paylaştı.

Avşar'ın tweetini de paylaşan Peker, yine bu paylaşımı da hesabından kaldırdı. Avşar durumu Twitter hesabından, "Sedat Peker seçime 2 ay kala bazı paylaşımlar yapacağını söylemişti. Ağır tecrit altında olmasına rağmen risk alarak bu akşam bazı paylaşımları retweetledi. Bu adımı 'seçime giden süreçte susmayacağım. Ancak tecrit konusunda muhalefet bir adım atmalı' olarak okunabilir" diyerek değerlendirdi.

Peker son olarak, daha önce yaptığı paylaşımı alıntılayan bir kullanıcının mesajını da paylaştı.

İşte o paylaşımlar:

Birleşik Arap Emirlikleri’nde uzun süredir dijital bir tecrit altında olan Peker’in, yakınları üzerinden, “Ölsem bile bahsettiğim videoları tamamlayıp basın yayın organlarıyla kamuoyuyla paylaşacağım” dediği öne sürülmüştü. Peker’in avukatı Ersan Barkın ise önceki gün yaptığı açıklamada, müvekkilinin seçime iki ay kala yapmaya söz verdiği açıklamaları yapıp yapmayacağına dair soruya yanıt vermiş, “Bugünkü koşullarda Sedat Peker’in bir açıklama yapmasının mümkün olmadığını hukuken görüyorum, biliyorum” demişti.