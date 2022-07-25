Sedat Peker’in ne zaman konuşacağı belli oldu
Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'e yakınlığıyla bilinen Emre Olur, Sedat Peker adına sahte hesaplar açıldığını belirterek, bir takım duyurularda bulundu.
Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'e yakınlığıyla bilinen Emre Olur, Peker adına sahte hesaplar açıldığını belirterek, "Sarallar ailesiyle ya da bazı gazetecilerin mahrem görüntüleriyle ilgili paylaşımlar yapılmaktadır. Bu hesaplar sahtedir, kendisine ait değildir" açıklamasını yaptı.
Olur, Sedat Peker'in genel seçimlerden 2 ay öncesine kadar hiçbir açıklama ve paylaşım yapmayacağını duyurdu.
Olur, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Bir kesim tarafından 'Deli Çavuş', 'Uzun Çavuş' gibi sahte hesaplar açılarak Sn. Reis Sedat Peker'in adına Sarallar ailesiyle ya da bazı gazetecilerin mahrem görüntüleriyle ilgili paylaşımlar yapılmaktadır. Bu hesaplar sahtedir, kendisine ait değildir. Kendisi yapılacak olan genel seçimlerden 2 ay öncesine kadar kesinlikle hiçbir açıklama ve paylaşım yapmayacaktır, kararı bu yöndedir. Lütfen bu süreçte açılan hesaplar üzerinden yapılan algı operasyonlarına kapılmayın"
1-) KAMUOYUNA DUYURULUR:— Emre Olur (@emreolurr) July 24, 2022
Bir kesim tarafından "Deli Çavuş", "Uzun Çavuş" gibi sahte hesaplar açılarak Sn. Reis Sedat PEKER’in adına Sarallar ailesiyle ya da bazı gazetecilerin mahrem görüntüleriyle ilgili paylaşımlar yapılmaktadır. Bu hesaplar sahtedir, kendisine ait değildir.
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