Sedat Peker'den 'MHP' ve 'Türkiye'ye dönüş' sorularına dikkat çeken yanıtlar

Yayınlanma: 18.02.2025 - 15:13

Güncelleme: 18.02.2025 - 15:18

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, suç örgütü lider Sedat Peker'le ilgili olarak geçen günlerde sosyal medya hesabından "Peker, felç olup emekliye ayrılan özel harekat polisi Ömer Korkmaz’ın kök hücre tedavisi ve sonrasındaki bakım masrafları için 1 milyon 800 bin TL’lik yardımda bulundu" haberini paylaşmış ve "Allah razı olsun…Özel Harekat Polisimize şifalar diliyorum…" yorumunu yapmıştı.

Yönter'in mesajını BAE'deki dijital tecriti süren Sedat Peker'in de X hesabı üzerinden paylaşması Peker ve MHP arasındaki ilişkilerin yeniden başladığı yorumlarına yol açtı.

'BUZLAR ERİDİ Mİ' SORUSUNA YANIT

Halk Tv yazarı İsmail Saymaz bu gelişmeler üzerine Sedat Peker'e ulaştığını ve "MHP ile aranızda bir soğukluk vardı. Buzlar eridi diyebilir miyiz?" sorusunu yönelttiğini yazdı. Saymaz'ın aktardığına göre Sedat Peker buna şu yanıtı verdi:

"Ben MHP’de sadece Şefkat Çetin ile sorun yaşadım. Bu da 25 yıl önce. Bugüne kadar sayın Bahçeli ile ilgili hiçbir saygısız kelime kullanmadım. Devlet abi, Başbuğ Türkeş’in makamında oturan, ülkücü hareketin lideridir. Bu vesileyle kendisine Allahtan şifa diliyorum."

ULVİ YÖNTER'İ ÖVDÜ

Sedat Peker, "Yönter’in paylaşımını nasıl yorumluyorsunuz?" sorusu üzerine "Yönter, ülkücüler tarafından saygı duyulan biri. Siyaseten bir duruşu olduğunu bütün Türkiye biliyor. Yapmış olduğu paylaşımla bunu kanıtladı. Özel harekat polisimizin tedavisiyle ilgili yaptığım katkıyı değerli bulup kamuoyunda bilinmesini sağlayacak bir paylaşım yaptı" dedi.

"TÜRKİYE'YE DÖNMEM İÇİN ERKEN"

Peker, "Türkiye’ye dönüyor musunuz?" sorusuna da "Türkiye’ye dönmem için erken olduğunu düşünüyorum. Dönmemle ilgili ne zaman avukatlarım çalışma yapsa, dilekçe hazırlasa, enteresan bir şekilde Fetullahçı gazeteciler tarafından bu durum öğrenilip hayal ürünü olan şiddet olaylarıyla ismimi anıp süreci provoke ediyorlar" ifadeleriyle yanıt verdi.