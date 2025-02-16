MHP ile Sedat Peker normalleşmesi: İzzet Ulvi Yönter'den 'Allah razı olsun' mesajı

Yayınlanma: 16.02.2025 - 19:45

Güncelleme: 16.02.2025 - 20:54

Geçirdiği rahatsızlık nedeni ile felç olup emekliye ayrılan Özel Hareket Polisi Ömer Korkmaz'ın kök hücre tedavisi ve sonrasındaki bakım masrafları için yardım kampanyası başlatılmıştı. Sivas yerel basınına yansıyan haberlerde, Özel Hareket Polisi Korkmaz için başlatılan yardım kampanyasında mutlu sona ulaşılmış, ayrıca kampanyanın yarısının, yaptığı bağış ile isminin açıklanmasını istemeyen bir hayırsever tarafından karşılandığı kaydedilmişti.

SEDAT PEKER PAYLAŞTI

Organize suç örgütü lideri Peker, sosyal medya hesabından yaptığı alıntılarda Özel Hareket Polisi Ömer Korkmaz için yardımda bulunduğunu açıkladı.

Peker'in alıntıladığı paylaşımlarda, "Sedat Peker, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle felç olup emekliye ayrılan Özel Hareket Polisi Ömer Korkmaz'ın kök hücre tedavisi ve sonrasındaki bakım masrafları için avukatı aracılığıyla 1 milyon 800 bin liralık yardımda bulundu" ifadeleri yer aldı.

"ALLAH RAZI OLSUN"

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter ise söz konusu haberi alıntılayarak, "Allah razı olsun. Özel Harekat Polisimize şifalar diliyorum" dedi.

NE OLMUŞTU?

Suç örgütü lideri Sedat Peker, son olarak, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sinan Ateş cinayetine de adı karışan İzzet Ulvi Yönter'in Bahçeli'nin sağlığıyla ilgili dilekleri dile getirdiği mesajını paylaşmıştı.

BAHÇELİ 'MAFYA' DEMİŞTİ

Peker'in MHP liderinin sağlığıyla ilgili sosyal medya hesabından gösterdiği hassasiyeti akıllara MHP liderinin geçmişte Peker'in iddiaları üzerine verdiği tepkiyi akıllara getirmişti.

Peker'in Türkiye'deki siyaset-mafya-sermaye arasındaki suç ilişkilerini videolarla ifşa ettiği 2021 yılında MHP lideri Bahçeli, iddialar üzerine "Cumhur İttifakı'nı mafya ile ananlar bozuk maya ve mizaçlarına boyun eğmişlerdir. Türkiye'de çetelerin hükmü bitmiştir. Hukukun üstünlüğü varken mafyanın varlığı düşünülemeyecektir. Türkiye'de mafya düzeni değil, milletin egemenliği hakimdir" demişti.

Bahçeli, Peker'in iddiaları için bir başka açıklamasında ise "Sosyal medya ifşalarının peşine düşüp rant ve ikbal devşirmeye heveslenen muhalefet partilerinin acizliği fırsatçılığı artık örtülemeyecek kadar ileri noktadadır. Son gelişmeler göstermiştir ki sosyal medyanın denetim altına alınması şarttır. İnsanların özel hayatlarının siyaset malzemesi yapılması vahim bir ahlaksızlıktır. Siyaset hizmet değil hizip üretirse altından kalkması çok zordur. Şayet bir suç varsa üstelik suçlu tespit edilmişse bununla ilgili ne yapılacağı yürürlükteki mevzuat hükümlerince açıktır. Sosyal medya ifşalarının peşine düşüp rant ve ikbal devşirmeye heveslenen muhalefet partilerinin acizliği fırsatçılığı artık örtülemeyecek kadar ileri noktadadır" ifadelerini kullamıştı.