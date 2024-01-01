Sedat Peker'den yeni yıl paylaşımı!

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in eşi Özge Peker, sosyal medya hesabından bir aile fotoğrafı paylaştı. Sedat Peker ve çocuklarının da bulunduğu fotoğrafa Özge Peker, "Benim canım ailem" notunu düştü.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.01.2024 - 10:07
Sedat Peker'den yeni yıl paylaşımı!
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Geçen yıllarda YouTube kanalında yaptığı yayınlarla Türkiye’de mafya-devlet-siyaset-medya ve iş dünyası arasındaki ilişkilerle ilgili gündem yaratan iddialarda bulunan, organize suç örgütü liderliğinden hakkında yakalama kararı olan Sedat Peker, ailesi ile birlikte yılbaşı kutlamaları öncesi bir fotoğraf çekildi.

Fotoğrafı, Sedat Peker'in eşi Özge Peker sosyal medya platformu Instagram'dan paylaştı.

Peker fotoğrafına, "Benim canım ailem" notunu düştü.


SEDAT peker Özge Peker

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