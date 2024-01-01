Sedat Peker'den yeni yıl paylaşımı!

Yayınlanma: 01.01.2024 - 10:07

Güncelleme: 01.01.2024 - 10:08

Geçen yıllarda YouTube kanalında yaptığı yayınlarla Türkiye’de mafya-devlet-siyaset-medya ve iş dünyası arasındaki ilişkilerle ilgili gündem yaratan iddialarda bulunan, organize suç örgütü liderliğinden hakkında yakalama kararı olan Sedat Peker, ailesi ile birlikte yılbaşı kutlamaları öncesi bir fotoğraf çekildi.

Fotoğrafı, Sedat Peker'in eşi Özge Peker sosyal medya platformu Instagram'dan paylaştı.

Peker fotoğrafına, "Benim canım ailem" notunu düştü.