Sedat Peker'in iddialarında yer almıştı: HKP'den Taşkesenlioğlu kardeşler ve Ünsal Ban hakkında ikinci kez suç duyurusu

22 Eylül 2022 Perşembe, 16:11

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, “Saray’a uzanan rüşvet ağı” paylaşımlarında; Sermaye Piyasası Kurumu (SPK) Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu ile kardeşi AKP Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu’nun, Marka Yatırım Holding’in sahibi Mine Tozlu Sineren’den 12 milyon TL rüşvet istediğini iddia etmişti.

PEŞ PEŞE DİKKAT ÇEKEN İDDİALAR

Peker’in rüşvet iddialarında ismi geçen ve tutuklanan eski Türk Hava Kurumu (THK) Rektörü Ünsal Ban’ın teknesiyle ilgili yeni gelişmeler ortaya çıktı. Ban, ifadesinde boşanma sürecinde gündeme gelen “lüks yat”ı eşi AKP Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu’nun bilgisi dâhilinde kiraladığını söyledi. Taşkesenlioğlu, boşanma davası dilekçesinde yatı Ban’ın tek başına aldığını iddia etmişti. Halk TV yazarı İsmail Saymaz’ın aktardığına göre Ban, “Evdeki huzursuzluktan dolayı moralim bozuktu. Y.A., ‘Biraz kafa dağıtalım, tatile gidelim’ dedi. Türk karasularında dolaşacaktık. Yurt dışına çıkma isteğim olsaydı diplomatik ve yeşil pasaportum olduğundan istediğim yere giderdim. Almanya’da yüzde 1 faizle kiraladık. Zehra Taşkesenlioğlu’nun bilgisi var ve teslim almaya beraber gittik. Faiz ve vergi avantajı için Malta bandıralı olmasını tercih ettik” dedi.

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eski doktoru ve eski AKP Milletvekili Turhan Çömez, 12 Eylül’de Halk TV’de Ayşenur Arslan’ın sunduğu ‘Medya Mahallesi’ programında dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu. Çömez, üzerinde otel, restoran, oyun parkları, sinema salonları ve çiftliklerin bulunduğu ve 200 milyon lira değerindeki 200 dönüm arazinin bir milletvekiline danışmanlık ve milletvekilinin eşine şoförlük yapan birine ait olduğunu iddia etmişti. Çömez açıklamasının devamında, “Konu çok kapsamlı bir konu. Bu sadece puzzle’ın küçük bir parçası. Bu puzzle’ın İngiltere’deki büyük dev şirketleri var, İngiltere'de alınmış büyük konutları var. Malta’dan alınmış yatlar, orada kurulmuş şirketler var. Malta bayrağını taşıyan devasa yatların, 85 milyon liralık yatın Yunan adasında demirlemesi var. Son derece büyük, korkunç bir şebeke bu. Bunu yapan bir milletvekili. Ticari geçmişinin ne olduğunu bilmiyoruz. Ve bir üniversite hocası” ifadelerini kullanmıştı. Turhan Çömez, 19 Eylül’de TELE1’de Tuncay Mollaveisoğlu’nun sunduğu ‘Anında Manşet’ programında ise elinde belgelerin olduğunu belirterek savcılara, “Gidin bulun bu arsaları bakın neler çıkacak arkasından?” diyerek seslenmişti.

5 İSME SUÇLAMA

Tüm bu iddiaların ardından Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) avukatları harekete geçti. HKP avukatları; AKP Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu, Zehra Taşkesenlioğlu’nun kardeşi Nesrin Kakırman, Eski Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban, Ünsal Ban’ın Şoförü Ahmet Karakaş ve Eski SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

HKP avukatları tarafından başsavcılığa verilen dilekçede yer alan isimlerin TCK’deki “nitelikli dolandırıcılık”, “irtikâp”, “nüfuz ticareti”, “görevi kötüye kullanma”, “silahlı terör örgütüne yardım ve yataklık” suçlarını işledikleri, Sermaye Piyasası Kanunu’na ve Vergi Usul Kanunu’na aykırı davrandıkları iddia edildi.

ESKİ AKP MİLLETVEKİLİ TANIK OLARAK DİNLENSİN TALEBİ

Öte yandan dilekçede yer alan isimler hakkında soruşturma yürütülerek kamu davası açılması, eski AKP Milletvekili Dr. Turhan Çömez’in tanık sıfatıyla dinlenilmesi talep edildi.

Suç duyurusuna ilişkin HKP MYK Üyesi Adnan Okur açıklama yaptı. Okur, özetle şu ifadelere yer verdi:

“AKP’giller demek; vurgun, soygun, düzenbazlık, rüşvet, hırsızlık, yağma, vatana ve halka ihanet demektir. Adı Sedat Peker’in ifşalarıyla gündeme gelen AKP Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu ve eski eşi Ünsan Ban’ın yeni vurgunları, soygunları, kanunsuzlukları bir bir ortaya çıkıyor. HKP olarak yıllardır AKP’giller için ‘çıkar amaçlı bir suç örgütü” diyoruz. AKP’giller ve tüm avanesi tam bir suç makinesi; paraya, haksız kazanca doymuyorlar. AKP’giller’in bütün hukuksuzluklarına ve kanunsuzluklarına, vatana ve millete ihanetlerine karşı, ilk andan itibaren bıkmadan, korkmadan, yılmadan kararlıca mücadele eden HKP olarak AKP’giller’in bu suçlarını da yargıya taşıdık.”