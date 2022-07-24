Sedat Peker'in sağ kolundan dikkat çeken mesaj

24 Temmuz 2022 Pazar, 09:47

Organize suç örgütü lideri olduğu gerekçesiyle hakkında yakalama kararı bulunan ve şu an Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) yaşayan Sedat Peker'in basın danışmanı Emre Olur, kişisel Twitter hesabında bir paylaşımda bulundu.

Olur'un "Biz kazanacağız" şeklindeki mesajı dikkati çekti.

Peker'in Haziran 2023'te düzenlenmesi planlanan cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimine kadar sessizlik kararı aldığı, bu süreçte elindeki dosya, video ve ses kayıtlarını tasnif edeceği belirtiliyordu.



