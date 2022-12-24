Sedat Peker gündeme getirmişti: Zehra Taşkesenlioğlu'ndan fotoğraf paylaşımı

24 Aralık 2022 Cumartesi, 23:07

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gürcükapı Kentsel Dönüşüm Projesi, İspir-Rize İl Sınırı Yolu, Çat Afet Konutları ile yapımı tamamlanan projelerin toplu açılış töreni için Erzurum'a ziyarette bulundu.

Yaklaşık 1,5 yıllık aranın ardından Erzurum’a geldiğini belirten Erdoğan'ı, AKP Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu bir an olsun yalnız bırakmadı.

Her ortamda ve fırsatta Erdoğan ile fotoğraf veren Taşkesenlioğlu, o anları ‘Teşekkürler Erzurum' notu ile sosyla medya üzerinden takipçileri ile paylaştı.

NE OLMUŞTU?

AKP Erzurum Milletvekili Taşkesenlioğlu, ülke gündemine boşanma aşamasında olduğu eşi Ünsal Ban'ın kendisi ve ağabeyi eski SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu hakkındaki iddialarıyla gündeme gelmişti. Sedat Peker’in yayınladığı videoda özel hayatın gizliliğini ihlal ettiği belirtilen Ünsal Ban tutuklanmıştı.

AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Taşkesenlioğlu yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

“Sosyal medyada şahsımı hedef alan mahrem görüntülerle ilgili şu açıklamayı yapmak zaruri olmuştur.

Kendi mahrum evimde, başım açık şekilde Ünsal Ban tarafından gizli çekilen görüntülerim kişisel mahremiyetim ve aile mahremiyetim hiçe sayılarak milyonlara servis edilmiştir.

Son derece çirkin ve gayriahlaki şekilde yayınlanan söz konusu görüntülerde kadına karşı şiddette en ağır şekilde maruz bırakılmış bulunmaktayım.

Söz konusu şahsiyetin boşanma sürecinde kendini haklı konuma getirebilmek için olmadık yollara başvurduğu görülürken, tartışmanın öncesi ve sebebinin ne olduğu bilinmeden bir kurgu üzerinden servis edilen bu görüntüler toplum nezdinde beni küçük düşürüp, itibarımı lekelemeyi hedef almıştır.

Görüntülerde tartışma sırasında Ünsal Ban’ın ailesinin ve çevresinin benim ve ailemin adını kullanarak yaptığı usulsüzlüklere gösterdiğim ve artık son noktaya gelen tepkim yaşadığı bu zorlu süreci gözler önüne sermektedir.

Farklı bir boyuta çekilen bu görüntüler boşanma sürecinde zor günler yaşayan bir kadının linç edilmesi ve itibarsızlaştırma çalışmasından başka bir amaca hizmet etmemektedir.

Günlerdir, ailemle birlikte sistematik olarak iftira kampanyası ile karşı karşıya kaldığımı ve bu iftiraları atan ya da taraf olan herkesle yargı önünde hesaplaşacağımı belirtmek isterim.

Şahsıma yönelik bu yargısız infazın son bulacağına ve son derece ahlaksızca oynanan bu kumpasın yargı önünde bir an önce gün yüzüne çıkacağına inancım tamdır. Konu ile ilgili adli ve hukuki süreç başlamıştır."