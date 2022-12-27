İslahiye Belediyesi'nin internet sitesini hackleyip Sedat Peker'e 'selam' gönderdiler

27 Aralık 2022 Salı, 15:54

İslahiye Belediyesi'nin resmi internet sitesine girenler, ilginç bir görüntüyle karşılaştı. Belediyenin sitesi olan 'islahiye.bel.tr'ye girenler, sitenin hacklenmiş olduğunu gördü.

Belediyenin sitesinde hacklemeyi yapan kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, Sedat Peker’in fotoğraflarını da kullanıp “İhaleye fesat karıştırma” ve “Reis Sedat Peker’e saygılar” paylaşımlarında bulundu.

İşte sitedenin hacklenmiş halinden o görüntüler:

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayın farkedilmesi üzerine site erişime kapatıldı. Belediye yetkililerinin şikayetçi olması üzerine Peker paylaşımları yapanların belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.