İslahiye Belediyesi'nin internet sitesini hackleyip Sedat Peker'e 'selam' gönderdiler
Gaziantep’in İslahiye İlçe Belediyesi’nin resmi internet sitesi hacklendi. Siteden yapılan paylaşımlarda suç örgütü lideri firari Sedat Peker’e de selam gönderildi.
İslahiye Belediyesi'nin resmi internet sitesine girenler, ilginç bir görüntüyle karşılaştı. Belediyenin sitesi olan 'islahiye.bel.tr'ye girenler, sitenin hacklenmiş olduğunu gördü.
Belediyenin sitesinde hacklemeyi yapan kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, Sedat Peker’in fotoğraflarını da kullanıp “İhaleye fesat karıştırma” ve “Reis Sedat Peker’e saygılar” paylaşımlarında bulundu.
İşte sitedenin hacklenmiş halinden o görüntüler:
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Olayın farkedilmesi üzerine site erişime kapatıldı. Belediye yetkililerinin şikayetçi olması üzerine Peker paylaşımları yapanların belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.
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