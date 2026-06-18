Seferihisar Belediyesi'ne yönelik soruşturmada gözaltı sayısı 8'e yükseldi: Belediye başkanının eşi de aralarında

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan soruşturmaya ilişkin yapılan açıklamada "Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde, ilgili kolluk birimlerince 'rüşvet' suçuna yönelik yürütülen soruşturma kapsamında elde edilen deliller doğrultusunda çalışmalar çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir. Soruşturma çerçevesinde daha önce 18-20 Mayıs 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonel faaliyetlerde; Seferihisar Belediyesi ile bağlantılı bazı kişi ve kuruluşların, inşaat ve imar süreçlerine ilişkin işlemler karşılığında menfaat temin ettiklerine yönelik bulgulara ulaşılmış, yürütülen adli işlemler neticesinde bazı şüpheliler hakkında tutuklama tedbiri uygulanmıştır. Devam eden soruşturmada; belediyedeki bazı görevli kişiler ile özel sektör temsilcileri arasında, inşaat ve imar işlemlerinin yürütülmesi sırasında usulsüz menfaat ilişkisi kurulduğu, bu kapsamda elden ve banka hesapları aracılığıyla toplam yaklaşık 6 milyon TL tutarında rüşvet alışverişi gerçekleştirildiğinin değerlendirildiği yeni deliller elde edilmiştir" denilmişti.

Bu kapsamda 17 Haziran'da İzmir merkezli 2 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda Seferihisar Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Pehlivan, inşaat firması yetkilileri S.B. ve R.K.B., kamu görevlisi Ö.A. ile şirket yetkilileri S.Y. ve R.Ö.'yü gözaltına alındı.

BAŞKANIN EŞİ DE GÖZALTINDA

Gözaltına alınan isimlerin emniyetteki işlemleri devam ederken soruşturma kapsamında bugün şirket görevlisi M.C.H. de gözaltına alınırken, daha önce Güzelbahçe Belediyesi soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay'ın eşi Nermin Günay da Seferihisar soruşturması kapsamında gözaltına alındığı öğrenildi.

Nermin Günay'ın gözaltına alınmasıyla soruşturmadaki gözaltı sayısı 8'e yükseldi.

Gözaltındaki şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği belirtildi.