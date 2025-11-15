Şehit cenazesinde güldüğü anlar gündem olmuştu! AKP'li Ayaydın'dan açıklama geldi: 'Kalp ameliyatım hakkında bir espri yapıldı...'

Şehit Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Emrah Kuran’ın naaşı, dün Milas Ekinanbarı Mahallesi’ndeki camide kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Fatih Eryılmaz, paylaştığı videoda AKP’li Aydın Ayaydın’ın törende güldüğünü iddia etti.

O GÖRÜNTÜLER SONRASI AÇIKLAMA GELDİ

Tepkiler sonrası cenaze namazı sırasında kahkaha attığı iddia edilen Aydın Ayaydın’dan açıklama geldi.

Ayaydın, “Geçirdiğim kalp ameliyatı hakkında bir espri yapıldı, gayri ihtiyari bir tebessümle karşılık verdim” dedi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ayaydın şu ifadeleri kullandı:

“Geçirdiğim ağır kalp ameliyatının ardından, doktorumun yasağına rağmen Milaslı şehidimiz Emrah Kuran’ın cenaze törenine katılmak istedim. Bu vesileyle uzun bir aradan sonra ilk kez toplum içine çıktım. Şehidimizi havaalanında karşıladıktan sonra Garnizon’daki törene iştirak ettim. Şehidimizin kıymetli anne ve babasına taziyelerimi ilettikten sonra cenaze namazının kılınacağı camiye, ezan vaktine yaklaşık 45 dakika kala geçtim.

Namazı beklerken yanımda bulunan bazı siyasi kişilerle selamlaştığımız sırada, bana ‘Artık kalbinizi de yenilediğinize göre sahada sizinle baş etmek daha da zor olacak’ şeklinde bir espri yapıldı. Bu sözlere gayri ihtiyari olarak yalnızca birkaç saniye süren bir tebessümle karşılık verdim.

Yaklaşık beş saat süren bu manevi sürecin sadece o beş saniyelik anını cımbızlayarak sanki şehidimize saygısızlık etmişim gibi yansıtmaya çalışanları vicdanlarıyla baş başa bırakıyorum.

Bu vesileyle, başta Milaslı hemşehrim Şehidimiz Emrah Kuran olmak üzere tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet; kederli ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum.”