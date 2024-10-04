Yayınlanma: 04.10.2024 - 16:22

Güncelleme: 04.10.2024 - 16:22

31 Mart 2024 seçimlerinde ise Şehzadeler ilçesi CHP Belediye Başkan Adayı olarak seçime giren Gülşah Durbay, Belediye Başkanı seçilmişti. Peki, Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay kimdir? Gülşah Durbay nereli, kaç yaşında?

GÜLŞAH DURBAY KİMDİR?

Şehzadeler Belediyesi başkanı olan Gülşah Durbay, 4 Ocak 1988’de Manisa’da doğdu. Eğitim hayatına Manisa'da başlayan Durbay, 2011'de Hacettepe Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. Manisa Celal Bayar Üniversitesinde ekonomi ve finans alanında doktorasına devam eden Durbay, özel bir şirkette yöneticilik yaptı. Şirketlere gıda güvenliği, iş güvenliği, kalite ve strateji konularında danışmanlık yapan Durbay, CHP Manisa Gençlik Kollarında görev aldı. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Şehzadeler Belediye Başkanı seçilerek, Manisa'nın ilk kadın Belediye Başkanı oldu.