Mazhar Alanson'un kızı Eda Alanson kimdir? Eda Alanson kaç yaşında, nereli? Eda Alanson neden öldü?

MFÖ'nün solisti Mazhar Alanson'un kızı Eda Alanson hayatını kaybetti. Peki, Mazhar Alanson'un kızı Eda Alanson kimdir? Eda Alanson kaç yaşında, nereli? Eda Alanson neden öldü?

Mazhar Alanson'un kızı Eda Alanson kimdir? Eda Alanson kaç yaşında, nereli? Eda Alanson neden öldü?
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.10.2024 - 15:11

Efsane gruplarından MFÖ'nün solisti Mazhar Alanson'un kızı Eda Alanson 50 yaşında hayatını kaybetti. Peki, Mazhar Alanson'un kızı Eda Alanson kimdir? Eda Alanson kaç yaşında, nereli? Eda Alanson neden öldü?

EDA ALANSON KİMDİR?

Eda Alanson, Mazhar Alanson'un 1970'te devlet konservatuvarında tanıştıktan sonra evlendiği ilk eşi Hale Alanson'la birlikteliğinden dünyaya gelmiştir. Eda Alanson, gazetecilik ve metin yazarlığı yapıyordu.

EDA ALANSON NEDEN ÖLDÜ?

Hastalığı bulunan Eda Alanson, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede 50 yaşında hayatını kaybetti.

EDA ALANSON'UN ANNESİ HALE ALANSON KİMDİR?

MFÖ'nün solisti Mazhar Alanson'un ilk eşi Hale Alanson, Ankara Opera ve Balesi'nin kadrolu sanatçısıdır. 1970 yılında devlet konservatuvarında tanıştıktan sonra 1972'de Mazhar Alanson ile evlenen Hale Alanson, Türküz Türkü Çağırırız albümünde 2 şarkının vokallerinde yer aldı.


Etiketler: #Eda Alanson #Mazhar Alanson #Hale Alanson #kimdir?

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