Yayınlanma: 03.10.2024 - 11:04

Güncelleme: 03.10.2024 - 11:04

Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit, Fatma Girik ile birlikte Yeşilçam'ın Dört Yapraklı Yoncası kabul edilen Filiz Akın'ın sağlık durumu sevenlerini endişelendirdi. Peki, Filiz Akın kimdir? Filiz Akın kaç yaşında, nereli? Filiz Akın hastaneye mi kaldırıldı, durumu nasıl?

FİLİZ AKIN KİMDİR?

Filiz Akın veya doğum adıyla Suna Akın 2 Ocak 1943, Ankara doğumlu Türk sinema oyuncusu, yazar ve sunucudur. Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit ve Fatma Girik ile birlikte "Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncası" olarak tasvir edilmekte ve Türk sinemasının bir dönemine damgasını vurmuş önemli kadın oyunculardan biri kabul edilmektedir. Türk sinemasının "asil, modern, kentli ve zarif yüzü" olarak sinema tutkunlarının hayranlığını kazanan Filiz Akın, "beyaz perdenin Avrupai yüzü, kolejli kızı, sarışın yıldızı" gibi sıfatlarla da tanınmaktadır.

Filiz Akın, orta öğrenimini tamamladıktan sonra bir seyahat şirketinin Ankara acenteliğinde çalışmaya başladı. Gönderdiği fotoğrafıyla Artist dergisinin 1962 yılındaki yarışmasını kazandı ve aynı yıl Memduh Ün'ün ısrarıyla Akasyalar Açarken filmi için kamera karşısına geçmeyi kabul etti. Böylece 13 yıl sürecek aktif oyunculuk kariyeri başladı. 1964 yılında Kadın Berberi filminin setinde tanıştığı yapımcı ve yönetmen Türker İnanoğlu ile evlendi ve 1965'te oğlu İlker İnanoğlu doğdu. 1974'te Türker İnanoğlu'ndan boşanan Akın, Babaların Babası filmiyle 1975 yılında sinemaya veda etti. Yeşilçam sinemasında aktif çalıştığı 13 yılda Ayhan Işık, Sadri Alışık, Yılmaz Güney, Cüneyt Arkın, Tarık Akan ve dönemin daha pek çok erkek yıldız oyuncusuyla çalışma imkânı buldu.

Rol aldığı filmlerde kendisini çoğunlukla ünlü dublaj sanatçısı Jeyan Mahfi Tözüm seslendirdi.

Akın, ekonomik gerekçelerle Kasım 1975 – Mayıs 1981 döneminde sahnede şarkıcılık yaptı. 1982 yılında Leon Bubi Rubinstein ile evlenip Paris'e yerleşti. 14 yıl aradan sonra, 1989 yılında Geçmiş Bahar Mimozaları dizisi için tekrar kamera karşısına geçti. 1992'de Güzelliklere Merhaba ile ilk kitabını yayımladı. 1993'te Rubinstein'dan boşanan Akın, 1994'te dönemin MİT müsteşarı Sönmez Köksal ile evlendi. 1998–2002 yılları arasında Paris elçiliğinde bulundu. 2002'de yakalandığını öğrendiği nazofarenks kanserini ABD'de gördüğü tedavi yardımıyla yendi. Bu süreci ve sonucu, 2005 yılında Hayata Merhaba ismiyle kitaplaştırdı. Gördüğü ağır kemoterapi ses tellerine zarar vererek sesinin değişmesine, ameliyata hazırlık işlemleri ise bir kulağında işitme kaybına yol açtı. İzleyen yıllarda kansere karşı farkındalık oluşturmak amacıyla çeşitli kampanyalara destek verdi, panellere katıldı. 2006'da Filiz Akın ile Güzellik, Zayıflama ve Genç Kalma Üzerine isimli üçüncü kitabını yayımladı. 2011 yılında Gün Akşam Oldu dizisi için son kez, o da bir bölümlüğüne, kamera karşısına geçti. 40 yaşından sonra girdiği mutfak zaman içinde bir tutkuya dönüşünce, 2013 yılında bu kez Lezzete Merhaba kitabını yazdı. Bunların yanı sıra Akın, 2004–2007 yılları arasında Sabah gazetesinde köşe yazarlığı yaptı ve 2008'de Kanal 1 televizyon kanalında Filiz Akın'la Sohbetler, 2009'da da Habertürk TV kanalında Filiz Akın'la Hafta Sonu Sohbetleri programını sundu.

Oyunculuk kariyerinin ilk yıllarında şımarık zengin kız rollerini oynayan Filiz Akın, sonraki filmlerinde daha çok masum, kırılgan ve fedakâr kadınları canlandırmış ve siyah saçlı aktrislerin saltanatını yıkıp Türkiye sinemasında "sarışın esas kadın" sayfası açmıştır. Karakter derinliği taşıyan rollerde bulunduğu Gurbet Kuşları, Kader, Ankara Ekspresi, Umutsuzlar, Utanç, Acı Hayat ve Memleketim, Akın'ın en beğenilen filmleri arasındadır. Akın, Ankara Ekspresi filminde canlandırdığı "Hilda" karakteriyle 1971'de kariyerinin tek Altın Portakal En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü kazanmış, özellikle 2000 yılından sonra da pek çok onur ödülüne değer görülmüştür. Ayrıca Filiz Akın, sinemada aktif olduğu yıllarda "Türk sinemasının en iyi giyinen oyuncusu" ünvanına sahip olmuştur.

FİLİZ AKIN NEDEN HASTANEYE KALDIRILDI?

Geçtiğimiz kasım ayında rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan 81 yaşındaki sanatçı, sosyal medyada yer verdiği gönderide şu ifadeleri kullanmıştı:

"10 Kasım’da şiddetli öksürük, ateş yükselmesi, koronavirüs benzeri şikâyetlerle hastanede o gece yatmak zorunda kaldım. Ertesi gün tedaviye harfiyen evde devam etme şartıyla çıktık. İnşallah yapılacak kontrollerde ‘İyileşme yolundasınız’ derler."