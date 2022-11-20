Selahattin Demirtaş: Bunca haksızlığa ve zulme rağmen biz söylüyoruz; korkmayın, siz de söyleyin: savaşa hayır
Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, İstiklal Caddesi’ndeki bombalı terör saldırısının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Suriye ve Irak’ın kuzeyinde düzenlediği Pençe-Kılıç Hava Harekatı’na ilişkin, “‘Türk’ü Kürt’e, Kürt’ü Türk’e kurban etmeyeceğiz, kirli savaş politikalarına teslim olmayacağız, el ele verip büyük bir barış, kardeşlik, huzur, refah toplumu olacağız; yaşasın barış’ demek çok mu zor? Bakın, bunca haksızlığa ve zulme rağmen biz söylüyoruz; korkmayın, siz de söyleyin: Savaşa hayır” dedi.
Edirne F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, avukatları aracılığıyla bugün sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Suriye ve Irak’ın kuzeyinde düzenlediği Pençe-Kılıç Hava Harekatı’na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
İstiklal’de kirli bir organizasyonla bomba patlatacak, masum insanları katledecekler.— Selahattin Demirtaş (@hdpdemirtas) November 20, 2022
Bu vahşi terör saldırısının altındaki gerçekleri sorgulayanları susturmak için, onları terör yandaşı ilan edecekler.
Demirtaş, İstiklal Caddesi’ndeki bombalı terör saldırısının ardından TSK'nin Suriye ve Irak’ın kuzeyinde düzenlediği Pençe-Kılıç Hava Harekatı’na ilişkin, “‘Türk’ü Kürt’e, Kürt’ü Türk’e kurban etmeyeceğiz, kirli savaş politikalarına teslim olmayacağız, el ele verip büyük bir barış, kardeşlik, huzur, refah toplumu olacağız; yaşasın barış’ demek çok mu zor? Bakın, bunca haksızlığa ve zulme rağmen biz söylüyoruz; korkmayın, siz de söyleyin: Savaşa hayır” dedi.
Demirtaş’ın açıklaması şöyle:
“BUNCA HAKSIZLIĞA VE ZULME RAĞMEN BİZ SÖYLÜYORUZ; KORKMAYIN, SİZ DE SÖYLEYİN: SAVAŞA HAYIR”
- İstiklal’de kirli bir organizasyonla bomba patlatacak, masum insanları katledecekler. Bu vahşi terör saldırısının altındaki gerçekleri sorgulayanları susturmak için, onları terör yandaşı ilan edecekler. İstiklal’de katledilen kardeşlerimiz üzerinden doğan acıyı ve öfkeyi istismar ederek Kürtlerin başına bomba yağdıracaklar. Bu kirli senaryoya ‘vatan savunması’ deyip milli duyguları kabartarak oy devşirmeye çalışacaklar, şaşkın muhalefeti de peşlerine takacaklar.
- Savaşı desteklemeyenleri vatan haini ilan edecekler. Elinizi vicdanınıza koyun ve Allah rızası için doğruyu söyleyin, hakikat bu değil mi? Bu basit ve hazin denklemi çözmek çok mu zor? ‘Türk’ü Kürt’e, Kürt’ü Türk’e kurban etmeyeceğiz, kirli savaş politikalarına teslim olmayacağız, el ele verip büyük bir barış, kardeşlik, huzur, refah toplumu olacağız; yaşasın barış’ demek çok mu zor? Bakın, bunca haksızlığa ve zulme rağmen biz söylüyoruz; korkmayın, siz de söyleyin: Savaşa hayır!
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