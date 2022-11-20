Selahattin Demirtaş: Bunca haksızlığa ve zulme rağmen biz söylüyoruz; korkmayın, siz de söyleyin: savaşa hayır

20 Kasım 2022 Pazar, 23:55

Edirne F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, avukatları aracılığıyla bugün sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Suriye ve Irak’ın kuzeyinde düzenlediği Pençe-Kılıç Hava Harekatı’na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İstiklal’de kirli bir organizasyonla bomba patlatacak, masum insanları katledecekler.



Bu vahşi terör saldırısının altındaki gerçekleri sorgulayanları susturmak için, onları terör yandaşı ilan edecekler. — Selahattin Demirtaş (@hdpdemirtas) November 20, 2022

Demirtaş, İstiklal Caddesi’ndeki bombalı terör saldırısının ardından TSK'nin Suriye ve Irak’ın kuzeyinde düzenlediği Pençe-Kılıç Hava Harekatı’na ilişkin, “‘Türk’ü Kürt’e, Kürt’ü Türk’e kurban etmeyeceğiz, kirli savaş politikalarına teslim olmayacağız, el ele verip büyük bir barış, kardeşlik, huzur, refah toplumu olacağız; yaşasın barış’ demek çok mu zor? Bakın, bunca haksızlığa ve zulme rağmen biz söylüyoruz; korkmayın, siz de söyleyin: Savaşa hayır” dedi.

Demirtaş’ın açıklaması şöyle:

“BUNCA HAKSIZLIĞA VE ZULME RAĞMEN BİZ SÖYLÜYORUZ; KORKMAYIN, SİZ DE SÖYLEYİN: SAVAŞA HAYIR”