MSB'den "Hesap zamanı" paylaşımı
Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından 'harekat' duyurusu yaptı. Paylaşımda, "Hesap zamanı! Alçaklardan hain saldırıların hesabı soruluyor!" ifadelerine yer verildi.
Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) sosyal medya hesabından "Hesap zamanı! Alçaklardan hain saldırıların hesabı soruluyor!" paylaşımı yapıldı.
Paylaşımda, bir Türk savaş uçağının pistten kalkış anına ilişkin fotoğrafa da yer verildi.
Hesap zamanı!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 19, 2022
Alçaklardan hain saldırıların hesabı soruluyor! ???? pic.twitter.com/pnEbFDkOF7
MSB, Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik hava harekatının ilk görüntülerini, "Terör yuvaları tam isabet vuruşlarla yerle bir ediliyor" ifadeleriyle paylaştı.
Terör yuvaları tam isabet vuruşlarla yerle bir ediliyor! ???? pic.twitter.com/9jiFRn0hej— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 19, 2022
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