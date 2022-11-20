MSB'den "Hesap zamanı" paylaşımı

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından 'harekat' duyurusu yaptı. Paylaşımda, "Hesap zamanı! Alçaklardan hain saldırıların hesabı soruluyor!" ifadelerine yer verildi.

AA
20 Kasım 2022 Pazar, 01:19
MSB'den
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Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) sosyal medya hesabından "Hesap zamanı! Alçaklardan hain saldırıların hesabı soruluyor!" paylaşımı yapıldı.

Paylaşımda, bir Türk savaş uçağının pistten kalkış anına ilişkin fotoğrafa da yer verildi.

MSB, Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik hava harekatının ilk görüntülerini, "Terör yuvaları tam isabet vuruşlarla yerle bir ediliyor" ifadeleriyle paylaştı.

 

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