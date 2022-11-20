MSB'den "Hesap zamanı" paylaşımı

20 Kasım 2022 Pazar, 01:19

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) sosyal medya hesabından "Hesap zamanı! Alçaklardan hain saldırıların hesabı soruluyor!" paylaşımı yapıldı.

Paylaşımda, bir Türk savaş uçağının pistten kalkış anına ilişkin fotoğrafa da yer verildi.

Hesap zamanı!



Alçaklardan hain saldırıların hesabı soruluyor! ???? pic.twitter.com/pnEbFDkOF7 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 19, 2022

MSB, Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik hava harekatının ilk görüntülerini, "Terör yuvaları tam isabet vuruşlarla yerle bir ediliyor" ifadeleriyle paylaştı.

Terör yuvaları tam isabet vuruşlarla yerle bir ediliyor! ???? pic.twitter.com/9jiFRn0hej — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 19, 2022

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