Selahattin Demirtaş cezaevinden mesaj yolladı

Kamuoyunda yeni sürecin tartışmaları devam ederken DEM Parti'den Demirtaş'a ziyaret gerçekleşti.

Partinin Kocaeli Milletvekili Gergerlioğlu, Edirne Cezaevi'nde Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etti.

Gergerlioğlu, "Bugün ziyaret ettiğim Sevgili Selahattin Demirtaş'tan herkese mesaj var" sözleri ile Demirtaş'ın mesajını paylaştı.

"UMUT EDİYORUZ Kİ BARIŞLA BİRLİKTE..."

Selahattin Demirtaş'ın mesajında şu ifadeler yer aldı:

"Değerli vekilimiz Sn. Gergerlioğlu aracılığıyla selam ve dayanışma duygularını ileten tüm dostlara bizden de yürek dolusu selam, sevgiler. Herkes için gerçek bir adalet, eşitlik ve demokrasi mücadelesine yılmadan devam ederken ısrarla barış demeye de devam edeceğiz.

Umut ediyoruz ki barışla birlikte Türkiye'de yeni bir sayfa açılacak ve aydınlık bir geleceği hep birlikte inşa etmek için çok daha güçlü bir zemin oluşacaktır. Özgürlük dolu günlere."