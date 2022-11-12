Selahattin Demirtaş Diyarbakır'a götürülüp geri getirildi
Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, annesi ve babasının hastalığı nedeniyle dün gece Diyarbakır’a götürüldüğü, ailesi ile görüştürüldüğü ve ardından tekrar Edirne Cezaevi’ne sevk edildiği açıklandı. “Demirtaş’ın avukatları” grubundan yapılan yazılı açıklamada; “Müvekkilimiz Sayın Demirtaş, yasaların kendisine verdiği hak çerçevesinde alınan izinle, 12 Kasım gecesi Edirne Cezaevi'nden Diyarbakır'a götürülmüş, babasını kısa bir ziyaret sonrasında tekrar Edirne Cezaevi'ne götürülmüştür” denildi.
Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi’nde bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, anne ve babasının ani sağlık sorunları nedeniyle dün kaldığı cezaevinden Diyarbakır’a getirildi.
“Demirtaş’ın avukatları” grubunun yaptığı yazılı açıklamada şunlar kaydedildi:
“Müvekkilimiz Sayın Selahattin Demirtaş'ın anne ve babası, peş peşe geçirdikleri ani rahatsızlıklar nedeniyle Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınmışlardır.
Sayın Demirtaş’ın annesi Sadiye Hanım, yoğun bakımdaki tedavisinin ardından taburcu edilmiş; babası Tahir Bey ise halen kardiyoloji yoğun bakım servisinde tedavi altındadır.
Yakınlarının hayati tehlike taşıyan hastalıkları nedeniyle müvekkilimiz Sayın Demirtaş, yasaların kendisine verdiği hak çerçevesinde alınan izinle, 12 Kasım gecesi Edirne Cezaevinden Diyarbakır'a götürülmüş, babasını kısa bir ziyaret sonrasında tekrar Edirne Cezaevi'ne götürülmüştür.
Emeği geçenlere, tüm sağlık ekibine müvekkilimizin ve ailesinin teşekkürlerini iletiyor, kamuoyunun bilgisine saygı ile sunuyoruz.”
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