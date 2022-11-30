Selahattin Demirtaş 'tan 'Öcalan' açıklaması

30 Kasım 2022 Çarşamba, 23:59

Edirne F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, İmralı Cezaevi'nde tutuklu bulunan terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşme talebine ilişkin açıklama yaptı.

Abdullah Öcalan ile SEGBİS yoluyla görüşmek için Adalet Bakanlığı’na bugün dilekçe veren Demirtaş, Halk TV'de yayımlanan Sözüm Var programına bir mesaj gönderdi.

Selahattin Demirtaş mesajında "Esad’dan Mursi’ye, Suudilerden Birleşik Arap Emirliklerine, İsrail’e kadar herkesle görüşmek, barışmak mübah ve meşru görülürken sıra Kürtlere gelince terör parantezine alınıp sadece silah ve operasyon seçeneğinin dayatılmasını Türkiye için son derece sakıncalı bir politika olarak değerlendiriyoruz" dedi.

Demirtaş'ın mesajı şöyle:

"Bugün 13.30’da Adalet Bakanlığına, Öcalan ile görüşme yapma isteğimi içeren bir dilekçe verdim. Herhangi bir spekülasyona yer vermemek açısından size şunları söylemek isterim:

"YENİ BİR ÇÖZÜM SÜRECİNE DAİR EMARE YOK"

Benim veya HDP yönetiminin İmralı’da hiçbir teması, iletişimi veya görüşmesi olmadı. Yeni bir çözüm süreci başlayacağına dair en küçük bir emare veya bilgi de yok. Ancak biz, giderek tırmanan gerilim ve her gün can yakan, can alan çatışmalar karşısında yerimizde oturmak, sadece acıyı ve taziye dileklerimizi paylaşmak istemiyoruz. Çatışmaların önüne geçebilmek amacıyla, siyasetçiler olarak inisiyatif almak için bu başvuruları yapıyoruz.

"TÜRKİYE İÇİN SON DERECE SAKINCALIDIR"

Esad’dan Mursi’ye, Suudilerden Birleşik Arap Emirliklerine, İsrail’e kadar herkesle görüşmek, barışmak mübah ve meşru görülürken sıra Kürtlere gelince terör parantezine alınıp sadece silah ve operasyon seçeneğinin dayatılmasını Türkiye için son derece sakıncalı bir politika olarak değerlendiriyoruz.

"AYNI GEREKÇELERLE GÖRÜŞMEK İSTİYORUZ"

Örneğin Akşener, Perinçek Türkiye’nin güvenliği ve barışı için “Hükümet bizi görevlendirsin, Esad ile görüşmeye gideriz” demişlerdi. Biz de aynı gerekçelerle İmralı’da Öcalan ile görüşmek istiyoruz. Durum bundan ibarettir. Son derece iyi niyetli, kamuoyunda da geniş destek bulacağına inanıyor, umuyor, diliyorum.

Özgür günlerde görüşebilmek üzere, selamlarımla…"