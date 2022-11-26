Demirtaş’ın avukatı, MSB’nin açtığı davayla ile ilgili 'general' imzalı yazıyı paylaştı: 'Hani mahkemelere emir verilemiyordu!'
Milli Savunma Bakanlığı, Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan HDP'nin önceki dönem Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’a 100 bin TL’lik tazminat davası açtı. Demirtaş'ın avukatı Mahsuni Karaman, davanın bir generalin yazısı üzerine açıldığını öne sürüp "Hani mahkemelere emir ve talimat verilemiyordu!" dedi.
Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan HDP'nin önceki dönem Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında, sosyal medyada TSK’nin kimyasal silah kullandığı iddiaları ile ilgili yaptığı paylaşımlar nedeniyle, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) suç duyurusunda bulundu ve Demirtaş hakkında soruşturma başlatıldı.
Bu paylaşım nedeniyle Demirtaş hakkında 100 bin liralık tazminat davası açıldı.Milli Savunma Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nden Ankara Nöbetçi Hukuk Mahkemesi’ne 26 Ekim tarihinde yazılan, “Acele” başlıklı müzekkerede şöyle denildi:
“Selahattin Demirtaş tarafından Twitter hesabından 19.10.2022 tarihinde yaptığı sosyal medya paylaşımdaki ifadelerle Türk Silahlı Kuvvetleri’nin kişilik haklarına, onur ve saygınlığına verilen zararın tazmini amacıyla ekte sunulan dava dilekçesi doğrultusunda söz konusu paylaşımın yapıldığı tarihten itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte manevi tazminatın Selahattin Demirtaş tarafından ödenmesine, yargılama gideri ve vekalet ücretinin davalı üzerine bırakılmasına karar verilmesini arz ve talep ederim.”
KARAMAN'DAN TEPKİ
Demirtaş’ın avukatı Mahsuni Karaman, Twitter hesabından söz konusu yazıyı paylaşarak şu ifadeleri kullandı:
"Milli Savunma Bakanlığı, Sn Demirtaş’a tazminat davası açıyor, açabilir tabi. Ancak dava, Tuğgeneral imzalı ve “ACELE” kodlu bir yazı (müzekkere) ile açılıyor. Hani Mahkemelere emir ve talimat verilemiyordu! Talimatın belgesi bu."
Karaman'ın paylaştığı yazı şöyle:
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