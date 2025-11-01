Cumhuriyet Gazetesi Logo
Selahattin Demirtaş'tan yeni 'süreç' açıklaması: 'Kar makinesini kurcalamakla uğraşırsanız yol yine kapanır'

Selahattin Demirtaş'tan yeni 'süreç' açıklaması: 'Kar makinesini kurcalamakla uğraşırsanız yol yine kapanır'

1.11.2025 13:10:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Selahattin Demirtaş'tan yeni 'süreç' açıklaması: 'Kar makinesini kurcalamakla uğraşırsanız yol yine kapanır'

Tutuklu eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, 'süreç'le ilgili değerlendirmeleri üzerine yapılan yorumlara "kar makinası" örneğiyle yanıt verdi. Demirtaş, "Zamanınızı, emeğinizi ve enerjinizi kar makinasını kurcalamakla harcarsanız oyalanırsınız, kar yolları yine kapatır. Siz sürekli ileriye bakın, hızla hedefe doğru ilerleyin" dedi.

Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, "Terörsüz Türkiye" adı altında başlatılan sürece ilişkin değerlendirmelerine gelen yorumlar üzerine yeni bir açıklama yaptı.

Kendisine yönelik eleştirileri, kaygı, beklentilerin avukatlarınca olabildiğince aktarıldığını kaydeden Demirtaş, "Hepsi de çok kıymetli, yol göstericidir. Bu vesileyle hepinize içtenlikle teşekkür ediyorum" dedi.

"Zamanınızı, emeğinizi ve enerjinizi kar makinasını kurcalamakla harcarsanız oyalanırsınız, kar yolları yine kapatır. Siz sürekli ileriye bakın, hızla hedefe doğru ilerleyin" diyen Demirtaş, "Ayrıca paniklemeyin; kar makinasından makam aracı olmaz, limuzin yerine de kullanılamaz. Hepinizi çok seviyor, kıymet veriyor ve hayırlı yolculuklar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Demirtaş'ın X hesabı üzerinden paylaşılan açıklaması şöyle: 

"Merhabalar,

Hepiniz iyisinizdir umarım. Biz de gayet iyi, moralli ve güçlüyüz. Eleştirilerinizi, kaygılarınızı, beklentilerinizi avukat arkadaşlarım olabildiğince bana aktarıyorlar. Hepsi de çok kıymetli, yol göstericidir. Bu vesileyle hepinize içtenlikle teşekkür ediyorum.

Bilirsiniz, bazen kar yolları kapatır ve yüzlerce araç yolda kalır; peş peşe dizilir, konvoy halinde beklerler. Kar, boran, tipide ya havaların ısınıp yolların açılmasını günlerce, aylarca bekleyeceksinizdir ya da kar küreme makinası gelir, yolu açar ve ilerlersiniz. Sizin aracınızın giremeyeceği yollara kar makinası girer, risk alır, öncülük yapar, yolu açar ve kenara çekilir, siz devam edersiniz. Sizler barışın, özgürlüğün, demokrasinin ve kardeşliğin yolcularısınız ve her daim yola odaklanmalısınız; açılan yoldan ilerleyebildiğiniz kadar ilerlemelisiniz. Zamanınızı, emeğinizi ve enerjinizi kar makinasını kurcalamakla harcarsanız oyalanırsınız, kar yolları yine kapatır. Siz sürekli ileriye bakın, hızla hedefe doğru ilerleyin.

Ve merak etmeyin, kar makinasının görevi budur, işini yaptığı için zarar görmez. Ayrıca paniklemeyin; kar makinasından makam aracı olmaz, limuzin yerine de kullanılamaz. Hepinizi çok seviyor, kıymet veriyor ve hayırlı yolculuklar diliyorum.

Korkmayın, durmayın yürüyün. Yolunuz açık olsun."

İlgili Konular: #Selahattin Demirtaş

İlgili Haberler

'Süreç görüşmesi' oldu mu? Selahattin Demirtaş cephesinden yanıt geldi
'Süreç görüşmesi' oldu mu? Selahattin Demirtaş cephesinden yanıt geldi Selahattin Demirtaş'ın basın danışmanı Zınar Karavil, Sabah gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu'nun süreç kapsamında Demirtaş'la cezaevinde görüşmeler yapıldığı iddiasını yalanladı.
Selahattin Demirtaş'tan dikkat çeken 'süreç' değerlendirmesi: 'Kardeşlik hukukuna ilişkin tek bir adım bile atılmadı'
Selahattin Demirtaş'tan dikkat çeken 'süreç' değerlendirmesi: 'Kardeşlik hukukuna ilişkin tek bir adım bile atılmadı' Eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, ‘süreç’ için “Kardeşlik hukuku ve duygusu onarılmalıydı. İşte buna ilişkin etkili, sonuç alıcı tek bir adım bile atılmadı” dedi.
DEM Partili Beştaş'tan, Selahattin Demirtaş'ın süreç eleştirilerine destek
DEM Partili Beştaş'tan, Selahattin Demirtaş'ın süreç eleştirilerine destek DEM Parti Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş, Edirne Cezaevi'nde 9 yıldır tutuklu olan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın sürece ve Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'na yönelik yazısından alıntı yaparak eleştirilerine sosyal medyadan destek verdi.