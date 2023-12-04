Selahattin Demirtaş, yargılandığı davanın yarınki duruşmasında savunma yapacak

7 yıldır tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, 5 Aralık Salı günü katılacağı saat 14.00'te katılacağı duruşmada savunma yapacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.12.2023 - 17:36
Selahattin Demirtaş, yargılandığı davanın yarınki duruşmasında savunma yapacak
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2015 ve 2016 yıllarında yaptığı miting konuşmalarında TCK 301 kapsamında, hükümeti ve devlet organlarını alenen aşağılama suçlaması şeklindeki 10 adet dosyanın birleştirilmesiyle oluşan, Mersin 14. Asliye Ceza Mahkemesindeki davada Selahattin Demirtaş hakkında 20 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Mahkeme heyetinin Edirne Cezaevi'nde tutulan Demirtaş hakkında yarın görülecek duruşmada karara varması bekleniyor.


Selahattin Demirtaş

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