Selahattin Demirtaş Tahir Elçi anısına şarkı besteledi

Selahattin Demirtaş, Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi için 'Elçi'ye Ağıt' isimli bir şarkı besteledi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.11.2023 - 16:52
Selahattin Demirtaş Tahir Elçi anısına şarkı besteledi
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Edirne Cezaevinde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş, suikast sonucu Diyarbakır’da öldürülen Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi anısına bir şarkı besteledi.

Duvar’ın haberine göre, sözleri de Demirtaş'a ait olan 'Elçi'ye Ağıt' adlı şarkıyı, aynı zamanda avukat olan Mercan Argunağa seslendirdi.

Elçi'ye Ağıt, ilk olarak 27 Kasım Pazartesi günü 20.30'da Mercan Argunağa'nın, YouTube kanalında yayımlanacak.


Selahattin Demirtaş Tahir Elçi şarkı

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