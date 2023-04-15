Selahattin Demirtaş'tan '14 Mayıs' uyarısı: Milletvekili kazandırmayan her oy Erdoğan'a yarayacak
HDP'nin tutuklu eski Eş Genel Başkanı Demirtaş seçmenlere seslendiği açıklamasında, "milletvekili çıkarabilecek partilere oy verilmesi" çağrısı yapıp "Milletvekili kazandırmayan her oy, Erdoğan’a yarayacak. Oy verdiğin parti milletvekili çıkaramazsa kendi elinle kendi geleceğini karartmış olacaksın" dedi.
Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) tutuklu eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, 14 Mayıs'taki seçimleriyle ilgili sosyal medya hesabından avukatları aracılığıyla dikkat çeken bir açıklama yaptı.
"Milletvekili çıkabilecek partilere oy verilmesi" çağrısında bulunan Demirtaş, şöyle dedi:
"Merhaba, Aklındaki, gönlündeki partiye oy vermek için çok haklı nedenlerin olduğundan eminim. Ama senin oyunla milletvekili çıkarılmazsa bunun çok ağır sonuçları olacak. Lütfen akılcı olanda birleşelim. Oyunu, milletvekili çıkarabilecek partilere ver lütfen.
“Milletvekili kazandırmayan her oy, Erdoğan’a yarayacak. Oy verdiğin parti milletvekili çıkaramazsa kendi elinle kendi geleceğini karartmış olacaksın. Yani şakası yok: Ya tam diktatörlük ya da demokrasi. Bildiğini biliyorum, yine de vurgulamak istedim. Selam, sevgilerimle."
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