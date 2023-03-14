Selahattin Demirtaş'tan dikkat çeken paylaşım: Ne olduğunu bilmeyen kalmasın
Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, sosyal medya hesabından, HDP'nin kapatılma ihtimaline karşı bileşeni olarak nitelendirilen Yeşil Sol Parti'nin logosunu paylaştı. Demirtaş paylaşımında, "Ne olduğunu bilmeyen kalmasın, lazım olacak" ifadelerine yer verdi.
Anayasa Mahkemesi’nde (AYM) hakkındaki kapatma davası devam eden Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP), kapatılma riskine karşı seçimlere bileşeni olan Yeşil Sol Parti’den girip girmeyeceği merak konusu oldu. Bu konudaki eğilimin yarın yapılacak Merkez Yürütme Kurulu'nda (MYK) karara bağlanmasının da beklendiği öğrenildi.
DEMİRTAŞ'TAN PAYLAŞIM GELDİ
Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş da HDP'nin kapatılması durumunda Yeşil Sol Parti üzerinden hareket edeceklerini işaret etti.
Merhaba arkadaşlar, nasılsınız?— Selahattin Demirtaş (@hdpdemirtas) March 14, 2023
Bu görselin renkli çıktısını alıp evde buzdolabı kapısına, oda kapılarına yapıştırın lütfen. Ne olduğunu bilmeyen kalmasın, lazım olacak :)
Haydi arkadaşlar, elden ele… @YesillerSol pic.twitter.com/NodsoPINnq
'RENKLİ ÇIKTISINI ALIN'
Sosyal medya hesabından Yeşil Sol Parti'yi etiketleyen Demirtaş, "Bu görselin renkli çıktısını alıp evde buzdolabı kapısına, oda kapılarına yapıştırın lütfen. Ne olduğunu bilmeyen kalmasın, lazım olacak. Haydi arkadaşlar, elden ele…” notunu düştü.
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