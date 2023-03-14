Selahattin Demirtaş'tan dikkat çeken paylaşım: Ne olduğunu bilmeyen kalmasın

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, sosyal medya hesabından, HDP'nin kapatılma ihtimaline karşı bileşeni olarak nitelendirilen Yeşil Sol Parti'nin logosunu paylaştı. Demirtaş paylaşımında, "Ne olduğunu bilmeyen kalmasın, lazım olacak" ifadelerine yer verdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14 Mart 2023 - 20:42
Selahattin Demirtaş'tan dikkat çeken paylaşım: Ne olduğunu bilmeyen kalmasın
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Anayasa Mahkemesi’nde (AYM) hakkındaki kapatma davası devam eden Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP), kapatılma riskine karşı seçimlere bileşeni olan Yeşil Sol Parti’den girip girmeyeceği merak konusu oldu. Bu konudaki eğilimin yarın yapılacak Merkez Yürütme Kurulu'nda (MYK) karara bağlanmasının da beklendiği öğrenildi.

DEMİRTAŞ'TAN PAYLAŞIM GELDİ

Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş da HDP'nin kapatılması durumunda Yeşil Sol Parti üzerinden hareket edeceklerini işaret etti.

'RENKLİ ÇIKTISINI ALIN'

Sosyal medya hesabından Yeşil Sol Parti'yi etiketleyen Demirtaş, "Bu görselin renkli çıktısını alıp evde buzdolabı kapısına, oda kapılarına yapıştırın lütfen. Ne olduğunu bilmeyen kalmasın, lazım olacak. Haydi arkadaşlar, elden ele…” notunu düştü.


Yeşil Sol Parti HDP Selahattin Demirtaş Seçim seçimler

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