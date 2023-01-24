Selahattin Demirtaş'tan Erdoğan'ın adaylığına karşı hamle

Yayınlanma: 24 Ocak 2023 - 17:27

Güncelleme: 24 Ocak 2023 - 17:27

Seçime yönelik iktidar kanadının açıklamalarıyla birlikte AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın adaylığı konusu yeniden gündeme geldi. Hukukçular, “Cumhurbaşkanı Erdoğan iki kez seçildi. Bir daha seçilemez. Cumhurbaşkanı seçimleri yenilerse aday olamaz, üçüncü döneme takılır” derken; CHP ve İYİ Parti’den ise “Anayasayı çiğneyecekler, üçüncü kez aday olamaz” yorumu geldi.

Erdoğan'ın 'hukuka aykırı' adaylığıyla ilgili bir açıklama da Selahattin Demirtaş'tan geldi. "Erdoğan'ın adaylığına karşı Yüksek Seçim Kuruluna itiraz dilekçesi sunacağım" diyen Demirtaş'ın paylaşımı şu şekilde:

"Erdoğan hem diploması olmadığı için hem de olsa bile üçüncü kez cumhurbaşkanı olamayacağından, adaylığı yasaya aykırı ve gayrimeşrudur.

Yüksek Seçim Kurulunun Erdoğan'ın adaylığını kabul etmesi bu gerçeği değiştirmez. Sadece, Yüksek Seçim Kurulu bir suça daha ortak olur.

Erdoğan'ın yasa dışı ve gayrimeşru bir aday olarak seçime girmesi sağlanabilir ama pirüpak bir aday olarak asla.

Erdoğan'ın adaylığına karşı Yüksek Seçim Kuruluna itiraz dilekçesi sunacağım.

Erdoğan kral mı ki yasalar onu bağlamıyor? Kusura bakmayın, ben kralını tanımam."