Selahattin Demirtaş'tan Erdoğan'ın adaylığına karşı hamle

Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, AKP'l, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanı olmasının gayrimeşru olduğunu ifade etti. Demirtaş, "Erdoğan'ın adaylığına karşı Yüksek Seçim Kurulu'na itiraz dilekçesi sunacağım" açıklamasında bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24 Ocak 2023 - 17:27
Selahattin Demirtaş'tan Erdoğan'ın adaylığına karşı hamle
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Seçime yönelik iktidar kanadının açıklamalarıyla birlikte AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın adaylığı konusu yeniden gündeme geldi. Hukukçular, “Cumhurbaşkanı Erdoğan iki kez seçildi. Bir daha seçilemez. Cumhurbaşkanı seçimleri yenilerse aday olamaz, üçüncü döneme takılır” derken; CHP ve İYİ Parti’den ise “Anayasayı çiğneyecekler, üçüncü kez aday olamaz” yorumu geldi.

Erdoğan'ın 'hukuka aykırı' adaylığıyla ilgili bir açıklama da Selahattin Demirtaş'tan geldi. "Erdoğan'ın adaylığına karşı Yüksek Seçim Kuruluna itiraz dilekçesi sunacağım" diyen Demirtaş'ın paylaşımı şu şekilde:

"Erdoğan hem diploması olmadığı için hem de olsa bile üçüncü kez cumhurbaşkanı olamayacağından, adaylığı yasaya aykırı ve gayrimeşrudur.

Yüksek Seçim Kurulunun Erdoğan'ın adaylığını kabul etmesi bu gerçeği değiştirmez. Sadece, Yüksek Seçim Kurulu bir suça daha ortak olur.

Erdoğan'ın yasa dışı ve gayrimeşru bir aday olarak seçime girmesi sağlanabilir ama pirüpak bir aday olarak asla.

Erdoğan'ın adaylığına karşı Yüksek Seçim Kuruluna itiraz dilekçesi sunacağım.

Erdoğan kral mı ki yasalar onu bağlamıyor? Kusura bakmayın, ben kralını tanımam."


Selahattin Demirtaş Recep Tayyip Erdoğan aday YSK

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