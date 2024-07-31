Selahattin Demirtaş'tan Heniyye için başsağlığı mesajı

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Tahran'da uğradığı suikast sonucu ölen Hamas Lideri Heniyye için başsağlığı mesajı yayımladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.07.2024 - 16:00
Selahattin Demirtaş'tan Heniyye için başsağlığı mesajı
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Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Tahran'da uğradığı suikast sonucu ölen Hamas Lideri Heniyye için yayımladığı başsağlığı mesajında, “Zulme karşı direnişle geçirilmiş her hayat anlamlıdır, saygındır. Filistin halkının liderlerinden Haniye de her daim bu şekilde anılacaktır. Haniye’nin korkakça katledilmesini lanetliyorum, kendisine Allah’tan rahmet, ailesine ve tüm Filistin halkına başsağlığı diliyorum” ifadelerini kullandı.

''HER HAYAT ANLAMLIDIR''

Selahattin Demirtaş, Tahran'da İsrail tarafından öldürülen Hamas Lideri İsmail Heniyye için yayımladığı başsağlığı mesajında şunları kaydetti:

“Zulme karşı direnişle geçirilmiş her hayat anlamlıdır, saygındır. Filistin Halkı’nın liderlerinden Haniye de her daim bu şekilde anılacaktır. Netanyahu iktidarı hukuksuzlukta, ahlaksızlıkta, alçaklıkta sınırları aşalı çok oldu. Haniye’nin korkakça katledilmesini lanetliyorum, kendisine Allah’tan rahmet, ailesine ve tüm Filistin Halkı’na başsağlığı diliyorum”


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