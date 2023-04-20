Selahattin Demirtaş'tan Kemal Kılıçdaroğlu’nun 'Alevi' videosuna ilişkin açıklama!

Yayınlanma: 20.04.2023 - 11:26

Güncelleme: 20.04.2023 - 11:27

Edirne F Tipi Cezaevi’nde 2016 yılından bu yana tutuklu bulunan Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün yayımladığı 'Alevi' videosuna dair açıklamada bulundu.

"BU TOPRAKLARDA AYRIMCILIK OLMADAN YAŞAMAK MÜMKÜN"

Demirtaş, avukatları aracılığıyla Twitter üzerinden paylaştığı mesajd, şunları kaydetti:

"Herkes gönül gözüyle izlemeli, kalbiyle hissederek dinlemeli. Bu topraklarda ayrımcılık olmadan, eşitçe, kardeşçe, huzur içinde yaşamak mümkün. Sayın Kılıçdaroğlu’nu kutluyor, bu güzel mesajlarını canıgönülden destekliyorum."