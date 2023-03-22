'Dürüst olduğuna inanmıyorum' deyip Fatih Altaylı'yı etiketledi... Ümit Özat'tan Muharrem İnce'ye tepki: 'Alevilere söylemiş olduğu lafı görünce...'

Yayınlanma: 22 Mart 2023 - 10:39

Güncelleme: 22 Mart 2023 - 11:08

Memleket Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, önceki akşam Habertürk'te gazeteci Fatih Altaylı'nın konuğu oldu. Altaylı'nın sorularını yanıtlayan İnce, 14 Mayıs'ta yapılacak seçim öncesi önemli açıklamalarda bulundu.

Canlı yayın devam ederken, teknik direktör ve spor yorumcusu Ümit Özat Twitter'dan dikkat çeken paylaşımlarda bulundu.

"ALEVİLERE HİTABEN SÖYLEMİŞ OLDUĞU TALİHSİZ LAF"

Özat, Fatih Altaylı'yı etiketlediği paylaşımında "WhatsApp grubumuzda Muharrem İnce’nin Alevilere hitaben söylemiş olduğu talihsiz bir lafı görünce yanlış yerde olduğumu fark ettim" ifadelerini kullandı.

Özat şu sözleri kullandı:

"Yayına girmeden önce Habertürk'te Muharrem İnce'yi izliyordum. Muharrem İnce’nin iyi bir siyasetçi olduğuna inanıyorum ama dürüst olduğuna inanmıyorum. Memleket Partisi’nin kurucular kurulundaydım.

Bir akşam bu kurulun WhatsApp grubumuzda Muharrem İnce’nin Alevilere hitaben söylemiş olduğu talihsiz bir lafı görünce yanlış yerde olduğumu fark ettim. Gruptan çıktım. (Daha sonra utanıp bunu silmiş) Ertesi gün İçişleri Bakanlığına gidecektim, bir bahane bulup gitmedim.

Yani diyeceğim tek şey şu Muharrem İnce hayal kırıklığıdır."

Söz konusu açıklamalara İnce cephesinden henüz bir yanıt gelmedi.