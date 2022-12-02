Selahattin Demirtaş'tan 'Öcalan teklifi' açıklaması

02 Aralık 2022 Cuma, 17:28

Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Halk TV Ankara Temsilcisi Özlem Akarsu Çelik'in, 1 Aralık Perşembe günü görülen Kobani Davasındaki savunmasından basına yansıyan bölümlere ilişkin sorularını yanıtladı.

Demirtaş, MİT Müsteşarı Hakan Fidan'la görüştüğüne dair iddialar üzerine yaptığı açıklamada, "Siyaseten de ahlaken de uygunsuz bir teklifti. Dolayısıyla zaten Öcalan ile açık bir görüşme trafiği sürerken beni öne çıkarma anlamına gelebilecek böylesi bir girişimi hiç düşünmeden reddettim" dedi.

Demirtaş, Çelik'in sunduğu Ankaradan programında kendisine iletilen "MİT Müsteşarı Hakan Fidan sizinle hangi tarihte görüşmek istedi? Bu görüşmede size, Öcalan'ın yerine geçmeniz teklifi mi yapılacaktı?" sorusuna şu yanıtı verdi:

Aslında tüm bu soruların yanıtlarını, dünkü duruşmadaki savunmamda detaylarıyla anlattım. Ancak ne yazık ki savunmamın basına yansıyan kısımları son derece eksik ve yetersiz oldu. Sözünü ettiğim görüşme talebi 2014 Cumhurbaşkanlığı seçimi sonrasında İmralı heyeti üyesi Sırrı Süreyya Önder aracılığıyla bana iletilmişti. Hatırlarsanız o dönem çözüm süreciyle ve İmralı heyeti, hükümet yetkilileri ve MİT müsteşarıyla sık sık bir araya geliyordu. Siyaseten de ahlaken de uygunsuz bir teklifti. Dolayısıyla zaten Öcalan ile açık bir görüşme trafiği sürerken beni öne çıkarma anlamına gelebilecek böylesi bir girişimi hiç düşünmeden reddettim. Bu girişim, Çözüm Sürecini sabote etmekten başka hiçbir işe yaramazdı ve görüştüğünüz muhataplarınıza karşı samimiyetsizlik, iki yüzlülük anlamına gelirdi. Benim böyle bir oyunun parçası olmam mümkün değildi.

"Demokratik siyasetteki bir lider nasıl silahlı örgütün başına geçebilir? Siz kabul etseydiniz bile Öcalan ve Kandil buna nasıl ikna edilecekti?" sorusuna ise Demirtaş, "PKK liderliği teklifinden söz etmiyorum elbette, bu çok absürt olurdu tabii ki. Çözüm Sürecinde, muhataplık açısından Öcalan'ın yerine rol almaktan söz ediyorum. Yoksa benim silahlı bir örgütün liderliğini, yöneticiliğini yapmam teklifi değildi" yanıtını verdi.

"HİÇBİR DEVLET YETKİLİSİYLE GÖRÜŞMEDİM"

Demirtaş, "Altı yıldır bir cezaevi hücresinden etkili bir siyasetçi olmayı sürdürüyorsunuz. Benzer teklifler cezaevindeyken de yapıldı mı?" sorusuna şu şekilde yanıt verdi:

Cezaevinde olduğum ilk günden bugüne kadar hiçbir devlet yetkilisiyle doğrudan veya dolaylı hiçbir temasım, mesajlaşmam ya da iletişimim olmadı. Bunu kesin ve net olarak herkesin bilmesi lazım.

"DİYALOĞU ÖNE ÇIKARARAK ÇATIŞMA SEÇENEĞİNİN BERTARAF EDİLMESİNE KATKI SUNABİLİRİZ"

"Öcalan ile görüşme talebiyle yaptığınız başvuruya olumlu yanıt alırsanız kendisine ne diyeceksiniz?" sorusuna, "Bütün bu olup biten gelişmeleri değerlendirip kendisini dinlemeyi ve kendi görüşlerimi onunla paylaşmayı düşünüyorum" diyen Demirtaş son olarak şunları ifade etti: