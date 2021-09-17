Selahattin Gülen hakkında yeni tecavüz kararı

17 Eylül 2021 Cuma, 18:08

MİT tarafından yakalanarak Türkiye'ye getirilen FETÖ lideri Fethullah Gülen'in yeğeni Selahattin Gülen hakkında yeni bir karar verildi. Gülen'in de adının karıştığı tecavüz dosyası AKP'li isimlerin eliyle örtülmüştü.

29 Ekim 2007 tarihinde, Türkiye'nin gündemine oturacak bir skandal yaşandı. Erzurum'da gerçekleşen olayda S.Ö. adlı 15 yaşındaki çocuk, Emniyet'e giderek tecavüze uğradığını söyledi. S.Ö. ifadesinde, ilk kez 10 yaşındayken tecavüze uğradığını anlattı.

Daha sonra, toplam dokuz şüpheli, “çocukları fuhuşa teşvik etmek veya yaptırmak veya aracılık ettirmek”, “nitelikli cinsel saldırı”, “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçlarından gözaltına alındı. S.Ö. kimi zaman silahla korkutularak, kimi zaman ise dövülerek tecavüze uğradığını söyledi. Verdiği isimlerden biri de FETÖ lideri Fethullah Gülen'in kardeşi Seyfullah Gülen'di.

Ayrıca S.Ö.; dayısı, kuzenleri ve ablasının eşinin de dahil olduğu birçok yakın akrabası tarafından tecavüze uğradığını, tek tek isim vererek anlattı. Tecavüz edilen çocuk daha sonra Seyfullah Gülen'in oğlu Selahattin Gülen'in de ismini verdi. Ve S.Ö.'nün maruz kaldığı cinsel istismar raporlarda da görüldü.

(Selahattin Gülen)

AKP'Lİ İSİM TARAFINDAN TECAVÜZ DOSYASININ ÜSTÜ ÖRTÜLDÜ

S.Ö.’nün yurtta anlattıklarını içeren üç görüşme raporu Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildi. O dönemlerde AKP ile yan yana olan Gülen'in kardeşi ve yeğeninin de adının geçtiği tecavüz iddiası bürokrasiyi harekete geçirdi.

Gazetemiz yazarları Barış pehlivan ve Barış Terkoğlu'nun kaleme aldığı "Mahrem" adlı kitapta yer alan bilgilerde, Erzurum Valisi Celalettin Güvenç'in devreye girdiği S.Ö.’nün kaldığı yurdu bastı ve yurt yöneticilerine, “Hoca’ya komplo mu kuruyorsunuz!” diye çıkıştığı anlatıldı. Ve tecavüz soruşturmasının üstü örtüldü. Yurt görevlileri sürüldü, istismara maruz kalan çocuk şehirden çıkarıldı, Gülen’in akrabalarının da aralarında olduğu tüm şüpheliler hakkında “kovuşturmaya yer yok” ve “beraat” kararı verildi.

Dönemin Erzurum Valisi Celalettin Güvenç, 2014 seçimlerinin ardından AKP milletvekili oldu. Ve AKP'de siyaset yapmaya devam etti.

"15 YIL GEÇTİ HATIRLAMIYORUM" DEDİ

Aradan yıllar geçti, AKP ile Fethullah Gülen koalisyonu bozuldu. Geçen aylarda ise Fethullah Gülen'in yeğeni Selahattin Gülen yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Tecavüz dosyası yeniden açıldı ve Selahattin Gülen Erzurum 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmaya başlandı.

Delillerle ve raporlarla kanıtlanan tecavüz soruşturmasında ise Gülen hakkında tepki çeken karar verildi. Erzurum 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada konuşan Selahattin Gülen, "Aradan 15 yıl geçti hatırlamıyorum" dedi. Ve mahkeme Selahattin Gülen hakkında yurt dışı yasağı ve haftada bir imza atma şartıyla tahliye kararı verildi.

SAVCILIK İTİRAZ ETTİ TUTUKLAMA KARARI ÇIKTI

Yine bir el Gülen'i korumuştu. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tepki çeken karar üzerine harekete geçti. Tahliye kararına itiraz edildi ve Gülen'in tutuklanması talep edildi. Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada konuşan Selahattin Gülen, yine somut bir delil olmadığını iddia etti.

Mahkeme ise Gülen'e mağdur çocuğa "Zincirleme Suç Şeklinde Organ Sokmak Suretiyle Çocuğun Cinsel İstismarı ve Zincirleme Suç Şeklinde Cinsel Amaçla Çocuğu Hürriyetinden Yoksun Kılma" suçundan kamu davası açıldığı ve yargılamanın halen devam ettiğini belirtti. Ve, Gülen'in Çocuğun Cinsel İstismarı suçundan tutuklanmasına karar verildiği ifade edildi.