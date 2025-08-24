Selahattin Yılmaz'ın ardından AKP-MHP krizinde yeni perde... Devlet Bahçeli'ye yakın MKE Eski Başkanı İsmet Sayhan 'casusluk' suçlamasıyla gözaltına alındı!

Suç örgütü soruşturması kapsamında tutuklanan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin "dava arkadaşım" diyerek sahip çıktığı Selahattin Yılmaz'ın ardından, Bahçeli’ye yakın başka bir isim olan MKE Eski Başkanı İsmet Sayhan 'casusluk' suçlamasıyla gözaltına alındı.

“CASUSLUK” SUÇLAMASIYLA GÖZALTI

Birkaç gün önce AKP’ye yakınlığıyla bilinen medya organlarınca hedef alınan ve Selahattin Yılmaz ile çekilen fotoğrafları da servis edilen Sayhan, gözaltı iddialarını reddetmişti.

Son olarak Sayhan’ın geçtiğimiz gün “casusluk” suçlamasıyla gözaltına alındığı öğrenildi.

EVİNDE VE OFİSİNDE ARAMA YAPILDI

İktidara yakın Sabah'ın haberine göre; Makine Kimya Enstitüsü tarafından hakkında suç duyurusunda bulunulan Makine ve Kimya Endüstrisi'nin (MKE) eski yönetim kurulu başkanı Avukat İsmet Sayhan, geçtiğimiz gün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından suç örgütü üyeliği ve casusluk suçlarından gözaltına alındı.

Sayhan’ın evinde ve ofisinde de arama yapıldı.

TSK’NİN SIRLARINI İFŞA SUÇLAMASI

Milli Savunma Bakanlığı bünyesindeki Makine Kimya Endüstrisi'nde (MKE) Eylül 2024-Aralık 2024 tarihleri arasında Yönetim Kurulu Başkanı olan İsmet Sayhan hakkında ortaya atılan iddialar geçen günlerde dikkati çekmişti.

İktidara yakın medyanın haberlerinde, yaşattığı tedarik sıkıntılarından dolayı MKE’nin ihalelere girmekten 2 yıl men ettiği ASSAN adlı şirketin avukatı olduğu gerekçesiyle Sayhan, eleştiri yağmuruna tutulmuştu. gdh adlı haber sitesi, MKE’den 9 personelin ayrılarak ASSAN’da işe başladığını, bu transferin de hukuka aykırı olduğunu yazmıştı.

ASSAN tarafından yapılan açıklamada ise iddialar yalanlanarak, “söz konusu haberlerin itibar zedeleyici olduğu ve yasal yollara başvurulacağı” ifade edilmişti.

20 Ağustos’ta Sayhan’ın gözaltına alındığı yönünde haberler kamuoyuna yansımıştı. Sayhan’a yönelik gözaltı haberleri, “MHP’ye bir mesaj mı?” sorusunu beraberinde getirmişti.

"ASKERİ CASUSLUK" İDDİASI

gdh, önceki günlerde Av. İsmet Sayhan ilgili bir haber daha servis etmişti. Haberde yer alan iddiaya göre, MKE’den ayrıldıktan sonra ASSAN’ın avukatı olan Sayhan, devletin sırlarını sızdırmıştı.

“ASSAN’ın avukatı İsmet Sayhan TSK'nın sırlarını sızdırdığını ‘yanlışlıkla’ ifşa etti!” başlıklı haber, Sayhan’a ait olduğu öne sürülen bir WhatsApp sohbet ekranının görüntüsüne dayandırılmıştı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda "silahlı suç örgütüne üye olma" ve İBB soruşturmasında etkin pişmanlıktan faydalanan Aziz İhsan Aktaş’a "suikast hazırlığı" iddiasıyla gözaltına alınan Selahattin Yılmaz ile avukatlar Cem Duman ve Semra Ilık'ın da aralarında olduğu 10 kişi, "tehdit", "suç işleme amacıyla örgüt kurma" ve "yetkili olmadığı bir iş için yarar sağlama" suçlamalarından tutuklanmıştı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise Selahattin Yılmaz'a "ülküdaşım" ve "dava arkadaşım" sözleriyle sahip çıkarak, "Özgür Özel’in Aydın’daki konuşmasında Selahattin Yılmaz ismini 'kiralık katil ve suikastçı' diye lanse etmesi, partimiz üzerinde spekülasyona yeltenmesi ayıplı ve alçalmış bir dilin sonucudur" demişti.

Bahçeli'nin sözlerine yanıt veren CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise "Ben kimseye kiralık katil demedim" diyerek, MHP liderinin asıl mesajı Cumhur İttifakı'ndaki ortağı AKP'ye verdiğini savunmuştu.

"Sayın Bahçeli ile birlikte siyaset yapmak için birtakım yeteneklerinizi geliştirmeniz gerekiyor. Verdiği mesajları iyi anlamak gerekiyor" ifadesini kullanan Özel, "Ben kimseye kiralık katil demedim. Ama burada sayın Bahçeli yanlış anlamış değil. O anlıyor. 'Özgür’üm sana söylüyorum, iktidar ortağım sen anla' diyor" şeklinde konuşmuştu.