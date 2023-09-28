Selçuk Bayraktar'dan siyasete girip girmeyeceği sorusuna yanıt: 'Her türlüsünü yaparız'

BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, siyasete girip girmeyeceği sorusuna yanıt verdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.09.2023 - 10:19
Selçuk Bayraktar'dan siyasete girip girmeyeceği sorusuna yanıt: 'Her türlüsünü yaparız'
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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı, BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, siyasete girebileceğinin sinyalini verdi. 

Gazeteci Candaş Tolga Işık'ın sorularını yanıtlayan Bayraktar'ın, Işık'a "Bana oy verir misiniz önce onu söyleyin" demesi üzerine Işık, 'Veririm' dedi. Bayraktar ise "Mücadelemiz milletin gönlünde yer edindiyse, bu uçaklarımız uçmaya devam edecekse elbette gerek yok ama birileri tutup garip garip bahanelerle, harici ajandalarla, kendi menfaatleri için bu işlerin önüne takoz koyacaklarsa o zaman mücadelenin her türlüsünü yaparız" ifadelerini kullandı.

Siyasete girmeyi hiç hayal etmediğini belirten belirten Bayraktar, daha önce yaptığı açıklamalarda şöyle konuşmuştu:

"Benim hiçbir zaman siyasette olayım, ülkenin cumhurbaşkanı olayım gibi bir hayalim olmadı.  Biz de açıkçası milli teknoloji hamlesi idealini gerçekleştirme yolunda sonuna kadar mücadele edeceğiz. Ne gerekiyorsa, mücadele neyi gerektiriyorsa onu yapacağız… Ama benim böyle bir hayalim yok."



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Selçuk Bayraktar

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