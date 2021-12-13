Selvi, asgari ücret 'duyum'unu açıkladı
İktidara yakın Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, asgari ücret konusunda “Benim kulağıma 4 bin 70 TL gibi bir şey geldi” dedi.
İktidara yakınlığıyla bilinen Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, bugünkü köşesinde, 2022 yılı için belirlenecek asgari ücret ile ilgili tahminini açıkladı.
Selvi, asgari ücretin bugün açıklanmasının gerektiğini belirterek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in “Toplumun beklentilerini karşılayan ciddi bir asgari ücret artışı yapacağız” dediğini hatırlattı.
Selvi, konuya ilişkin "Asgari ücret rakamım tutacak mı?" başlığıyla yazdığı yazıda "Ankara'da bazı rakamlar konuşuluyor. Benim kulağıma 4 bin 70 TL gibi bir şey geldi. Dilerim daha çok olur ama ben duyduğumu söyleyeyim" ifadelerini kullandı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Meclis'te yaptığı konuşmada "Toplumun, işçilerin beklentilerini karşılan ciddi bir asgari ücret artışı yapacağız. Düşük gelirli asgari ücretle çalışanlar için bir bayram havası yaratacaktır" demişti.
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