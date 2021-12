Asgari ücretin bu hafta açıklanması bekleniyor: Son söz Erdoğan’da

13 Aralık 2021 Pazartesi, 04:00

Asgari Ücret Tespit Komisyonu şimdiye kadar üç toplantı yaptı. Asgari ücretin belirleneceği son toplantının bu hafta içerisinde yapılması bekleniyor. Tarafların tavrı netleşti. Türk-İş, 4 bin TL’nin altına imza atmamakta kararlı. Başkan Ergün Atalay, 4 bin TL’nin “kırmızı çizgileri” olduğunu açıkladı. İşveren tarafı da bu yıl önceki yılların aksine “hedeflenen değil, gerçekleşen enflasyonu” dikkate aldıklarını açıkladı. İlk toplantıdan bu yana çalışanları “enflasyona ezdirmeyeceklerini” vurguluyorlar. TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol, “3 bin 500 TL’yi geçtik, daha fazlası için çalışıyoruz” diyerek tavırlarını ortaya koydu.

İşveren bunun için iktidardan “teşvik, destek, vergi indirimi” gibi adımlar bekliyor. Bu destekler ise ya bütçeden ya da büyük olasılıkla İşsizlik Sigortası Fonu’ndan çıkacak. Fonun varlığı 9 Aralık itibarıyla 88.6 milyar TL’ye inmiş durumda. Dolaylı olarak yine emekçinin cebinden çıkmış olacak.

İktidar kanadı ise bir rakam söylemedi. Ancak kulislerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in asgari ücretin 4 bin TL’ye çıkarılmasına sıcak bakmadığı konuşuluyor. Bakanın, “Asgari ücret 4 bin TL olursa, bunun işverene maliyeti 6 bin 500 TL’ye çıkar” dediği öğrenildi. Bu konuda son kararı ise Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek.

KISA... KISA...



- Antalya Büyükşehir Belediye-si’nin Halk Et Projesi kapsamında 2 yılda 328 bin 967 vatandaşa yaklaşık 749 bin 577 kilogram et ve et ürünü satıldı.

- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı kuruluşlarda koruma ve bakım altında bulunan 985 genç, kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilecek.

- Vodafone Business’ın Türkiye İş Bankası ile birlikte hayata geçirdiği Dijital Tarım Projesi kapsamında ilk etapta kurulan 27 Dijital Tarım İstasyonu ile 12 bin 700 üreticiye hizmet verilerek 57 milyon liralık ekonomik katkı sağlandı.