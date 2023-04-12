Selvi Kılıçdaroğlu'nun nostaljik paylaşımına Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yanıt
Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, aile albümünden eski bir fotoğrafı, "Bir zamanlar biz" mesajıyla sosyal medya hesabında paylaştı. Kemal Kılıçdaroğlu da paylaşıma yanıt verdi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, bugün Twitter hesabında, eşi Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte çekilmiş eski fotoğrafını yayınladı.
Selvi Kılıçdaroğlu, paylaşımına, "Bir zamanlar biz" notunu düştü.
Kemal Kılıçdaroğlu ise Selvi Kılıçdaroğlu'nun paylaşmını alıntılayarak "Eh saçlar da fena değil…" notunu düştü.
Eh saçlar da fena değil… https://t.co/jx2oNBhRV7— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) April 12, 2023
En Çok Okunan Haberler
-
- Gezici anketi: İlk turda büyük fark
- Erdoğan lafı resmen ağzına tıkmış, fena tersledi!
- Kılıçdaroğlu'yla görüşen Sinan Oğan'dan açıklama
- Aile Bakanlığı tecavüzün yaşandığı yerde ağırlanmış
- AKP'nin anket sırrı çözüldü...
- Son anket paylaşıldı: Kılıçdaroğlu kazanır mı?
- DEVA Partisi'nden 'Sadullah Ergin' açıklaması
- Kılıçdaroğlu Sadullah Ergin'le ilgili ilk kez konuştu
- HÜDA PAR cumhuriyet rejimini hedef aldı!
- İYİ Parti'den seçim kampanyası videosu