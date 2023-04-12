Selvi Kılıçdaroğlu'nun nostaljik paylaşımına Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yanıt

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, aile albümünden eski bir fotoğrafı, "Bir zamanlar biz" mesajıyla sosyal medya hesabında paylaştı. Kemal Kılıçdaroğlu da paylaşıma yanıt verdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.04.2023 - 17:31
Selvi Kılıçdaroğlu'nun nostaljik paylaşımına Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yanıt
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, bugün Twitter hesabında, eşi Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte çekilmiş eski fotoğrafını yayınladı.

Selvi Kılıçdaroğlu, paylaşımına, "Bir zamanlar biz" notunu düştü.

Kemal Kılıçdaroğlu ise Selvi Kılıçdaroğlu'nun paylaşmını alıntılayarak "Eh saçlar da fena değil…" notunu düştü.

 

 


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