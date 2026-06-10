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Semih Yalçın duyurdu: MHP'de bir il teşkilatı daha feshedildi

Semih Yalçın duyurdu: MHP'de bir il teşkilatı daha feshedildi

10.06.2026 19:05:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Semih Yalçın duyurdu: MHP'de bir il teşkilatı daha feshedildi

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın bir MHP teşkilatının daha feshedildiğini duyurdu. İşte ayrıntılar...
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MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Manisa İl Başkanlı yönetiminin feshedildiğini duyurdu.

Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunlara yer verdi:

"Milliyetçi Hareket Partisi Manisa il teşkilat organları parti tüzüğümüzün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden, tüzüğümüzün ilgili maddesi uyarınca feshedilmiştir.

Yine aynı maddelerin verdiği yetki çerçevesinde, Milliyetçi Hareket Partisi Manisa İl Başkanlığı görevine Nurullah Savaş atanmıştır."

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