Yayınlanma: 04.07.2024 - 16:34

Güncelleme: 04.07.2024 - 16:34

Dava öncesi "Hiçbir ismi pas geçmeden anlatacağım" diyen Ayşe Ateş mahkemede, "Sinan bu tehditler başladığında bana ‘İzzet Ulvi Yönter ve Semih Yalçın, Ahmet Yiğit Yıldırım ile Olcay Kılavuz’a talimat vermiş ve beni öldürmek için kapı kapı gezip kiralık katil arıyorlarmış dedi" ifadelerini kullandı. Peki, Semih Yalçın kimdir, kaç yaşında, nereli?

SEMİH YALÇIN KİMDİR?

Semih Yalçın, 26 Mart 1958 tarihinde Sivas'ın Gemerek ilçesinde doğdu. ODTÜ Gaziantep Mühendislik Fakültesi'nde öğrenim gördü. Ankara Üniversitesi Dil-Tarih-Coğrafya Fakültesi'nden mezun oldu. 1988 yılında da Gazi Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak çalışmaya başladı. 1991'de doçent, 2001'de de profesörlüğe yükseldi. Bunun yanında dekan yardımcılığı, eğitim bilimleri enstitüsü müdürlüğü ile fen edebiyat fakültesi tarih bölüm başkanlığı görevlerinde bulundu. 1999-2001 yılları arasında da Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı yaptı. Öte yandan Yalçın, akademik kariyerinin yanı sıra 16 kitap, 49 makale, 9 tebliğ ve çok sayıda köşe yazısı kaleme almıştır.

SEMİH YALÇIN'IN SİYASİ KARİYERİ

Semih Yalçın, 2006 yılında Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) merkez yönetim kurulu üyeliğine seçildi. 2010'da da parti içi eğitim, siyaset ve liderlik okulundan sorumlu MHP genel başkan yardımcılığı görevine getirildi. 2011 senesinde de teşkilat işlerinden sorumlu genel başkan yardımcılığı vazifesine tayin edildi. 2013' yılında da medya tanıtım ve halkla ilişkilerden sorumlu genel başkan yardımcısı oldu. Öte yandan Yalçın, 24. Dönem Gaziantep, 25-26. Dönemler'de de İstanbul milletvekili seçilerekTürkiye Büyük Millet Meclisi'ne girmiştir.