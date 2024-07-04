Yayınlanma: 04.07.2024 - 12:31

Güncelleme: 04.07.2024 - 12:31

Mehmet Cahit Turhan, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Ulaştırma ve Altyapı Bakanı olarak atanmıştı. Ulaştırma eski Bakanı Cahit Turhan Kuzey Marmara Otoyol işletmesine CEO'su oldu. Bu gelişme'nin ardından hayatı merak edildi. Peki, Mehmet Cahit Turhan kimdir, kaç yaşında, nereli? Mehmet Cahit Turhan'ın önceki görevleri neler?

MEHMET CAHİT TURHAN KİMDİR?

Mehmet Cahit Turhan 29 Nisan 1960; Ortahisar, Trabzon'da doğdu. 1981 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) İnşaat-Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünü bitirdi. Lisans eğitiminden sonra Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde yüksek lisans yaptı.

Çalışma hayatına 1985 yılında İstanbul 17. Bölge Müdürlüğü Kapıkule-Edirne Yolu (Edirne Kent Geçişi) Grup Şefliği emrinde mühendis olarak başladı, Karayolları Genel Müdürlüğü'nün çeşitli teşkilatlarında bürokratik görevler üstlendi. Ocak 2006 tarihinde Karayolları Genel Müdürü olarak göreve başladı. Ağustos 2015 tarihinde bu görevden alınarak Cumhurbaşkanlığı başdanışmanı olarak atandı.

2 Ekim 2015 tarihinde ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Danıştay üyeliğine atandı. 23 Temmuz 2016 tarihinde görevi sona erdi.

MEHMET CAHİT TURHAN'IN EŞİ KİMDİR?

Mehmet cahit turhanın eşi olan Meral turhan 29 Nisan 1960 Ortahisar, Trabzon'da doğmuştur.Karadeniz Teknik Üniversitesi İnşaat-Mimarlık Fakültesi'ni bitirmiştir.