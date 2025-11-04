Semra Güzel tahliye edildi, Süleyman Soylu'nun o paylaşımı yeniden gündem oldu: 'Sevgili Kılıçdaroğlu, sana üzücü bir haberimiz var...'

Eski HDP Milletvekili Semra Güzel’in yargılandığı davada dün karar çıktı.

Ankara 22’nci Ağır Ceza Mahkemesi, Güzel’e toplam 8 yıl 9 ay hapis cezası verip adli kontrol şartıyla tahliyesine hükmetti.

Duruşmaya Halkların Demokratik Kongresi (HDK), Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) milletvekilleri, Özgürlük İçin Hukukçular Derneği (ÖHD) üyeleri ve çok sayıda yurttaş katıldı. Semra Güzel duruşmaya SEGBİS aracılığıyla bağlandı.

TAHLİYE KARARI VERİLDİ

Mahkeme Güzel’e “örgüt üyeliği” gerekçesiyle 6 yıl 3 ay, “resmi belgede sahtecilik” gerekçesiyle ise 2 yıl 6 ay hapis cezası vererek, eski vekilin adli kontrol şartıyla tahliyesine hükmetti.

SOYLU'NUN O PAYLAŞIMI YENİDEN GÜNDEM OLDU

Semra Güzel'in tahliyesi sonrası, dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 2022 yılında attığı bir tweet yeniden gündem oldu.

Soylu, Semra Güzel'in fotoğrafını paylaşarak attığı tweette, "Sevgili Kılıçdaroğlu, sana üzücü bir haberimiz var: HDPKK’lı Semra Güzel enselendi" ifadelerini kullanıyordu.

Söz konusu tweetin devamına ise Soylu "Güzel, sahte pasaport ve A.G. isimli Göçmen Kaçakçısı ve örgüt propagandası yapan kişi ile Edirne’ye giderken MİT ve İstanbul Emniyeti'nin başarılı operasyonu ile yakalandı" notunu düşmüştü.

İşte Soylu'nun yeniden gündem olan o paylaşımı...